Обозреватель: заблокированные украинские каналы лишат лицензии минимум на пять лет
Телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK, которые были заблокированы на Украине, лишат лицензии минимум на пять лет. Кроме того, как пишет «Обозреватель», первый заместитель главы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Валентин Коваль заявил, что наказания будут и за нарушения, которые каналы совершали в последнее время. По его словам, ведомство продолжит следить за этими медиа.
«Что происходит сейчас? Лицензии приостановлены на пять лет, это следствие того, что приостановлена любая экономическая деятельность человека, который является конечным бенефициаром, господина Козака. Мы имеем не попытку что-то сделать со свободой слова, а попытку бороться с человеком, против которого в СБУ и СНБО есть достаточно причин прекратить любую деятельность», — отметил он.
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