Обозреватель: заблокированные украинские каналы лишат лицензии минимум на пять лет

Первый заместитель главы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Валентин Коваль заявил, что заблокированные в стране каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK лишат лицензии минимум на пять лет. Как пишет «Обозреватель», Коваль отметил, что работа этих медиа была прекращена по нескольким причинам и вопрос свободы слова, который постоянно пытаются поднять, не является главным в этой ситуации.

Телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK, которые были заблокированы на Украине, лишат лицензии минимум на пять лет. Кроме того, как пишет «Обозреватель», первый заместитель главы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Валентин Коваль заявил, что наказания будут и за нарушения, которые каналы совершали в последнее время. По его словам, ведомство продолжит следить за этими медиа.

«Что происходит сейчас? Лицензии приостановлены на пять лет, это следствие того, что приостановлена любая экономическая деятельность человека, который является конечным бенефициаром, господина Козака. Мы имеем не попытку что-то сделать со свободой слова, а попытку бороться с человеком, против которого в СБУ и СНБО есть достаточно причин прекратить любую деятельность», — отметил он.

Коваль добавил, что соответствующее решение задело эти три канала потому, что они являются частью активности их владельцев. Также он отметил, что уже на этой неделе Нацсовет по вопросам ТВ и радиовещания соберёт ещё одно заседание, на котором будут рассматриваться нарушения, которые указанные каналы демонстрировали в последнее время.

«Не надо считать, что прекращение их вещания приведёт к тому, что мы забудем о них. Мы продолжим следить за тем, что они делают. Только в 2020 году было более 20 санкций против этих трёх каналов», — подчеркнул первый заместитель главы Нацсовета.

Он уточнил, что работа этих медиа была прекращена по нескольким причинам и вопрос свободы слова, который постоянно пытаются поднять, не является главным в этой ситуации.

«Когда мы говорим о свободе слова, то забываем, что это инструмент для доказательства своего мнения. В этом случае была ситуация, когда три достаточно сильных телеканала выражали позицию, которая крайне отличается от точки зрения тех, кто считает Украину самостоятельным государством. Очень отличается от мнения тех, кто думает, что Украина должна иметь свою точку зрения на то, что происходит на её территориях», — заявил Коваль.