СТРАНА: американское посольство поддержало блокировку Киевом оппозиционных каналов

В американском посольстве в Киеве одобрили введений санкций против трёх украинских оппозиционных телеканалов, которые были отключены от вещания. Как пишет «СТРАНА», в сообщении дипломатического ведомства в Facebook говорится, что Вашингтон «поддерживает усилия по противодействию злонамеренному влиянию России, приложенные Украиной в защиту своего суверенитета и территориальной целостности».

В США поддержали введение санкций против трёх украинских оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, которые отключили от вещания 2 февраля. Как пишет «СТРАНА», об этом сообщает пресс-служба посольства США на Украине на своей странице в Facebook.

«США поддерживают усилия по противодействию злонамеренному влиянию России, приложенные Украиной в защиту своего суверенитета и территориальной целостности и в соответствии с украинским законодательством. Мы все должны работать вместе, чтобы не давать применять дезинформацию как оружие в информационной войне против суверенных государств», — написано в заявлении.

Реакцию Вашингтона на события на Украине проанализировал Telegram-канал издания.

«Судя по реакции американского посольства на закрытие оппозиционных каналов на Украине, мы возвращаемся во времена классической холодной войны. Где в странах Латинской Америки и Африки сидели «сукины дети», которым всё было позволено, потому что они «свои» для конкурирующих на этих территориях великих держав. Осталось подождать появления «эскадронов смерти» и хунты с военными переворотами, моделируемыми из посольства страны-гегемона», — говорится в сообщении.