СТРАНА: американское посольство поддержало блокировку Киевом оппозиционных каналов

В американском посольстве в Киеве одобрили введений санкций против трёх украинских оппозиционных телеканалов, которые были отключены от вещания. Как пишет «СТРАНА», в сообщении дипломатического ведомства в Facebook говорится, что Вашингтон «поддерживает усилия по противодействию злонамеренному влиянию России, приложенные Украиной в защиту своего суверенитета и территориальной целостности».
В США поддержали введение санкций против трёх украинских оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, которые отключили от вещания 2 февраля. Как пишет «СТРАНА», об этом сообщает пресс-служба посольства США на Украине на своей странице в Facebook.
«США поддерживают усилия по противодействию злонамеренному влиянию России, приложенные Украиной в защиту своего суверенитета и территориальной целостности и в соответствии с украинским законодательством. Мы все должны работать вместе, чтобы не давать применять дезинформацию как оружие в информационной войне против суверенных государств», — написано в заявлении.
Реакцию Вашингтона на события на Украине проанализировал Telegram-канал издания.
«Судя по реакции американского посольства на закрытие оппозиционных каналов на Украине, мы возвращаемся во времена классической холодной войны. Где в странах Латинской Америки и Африки сидели «сукины дети», которым всё было позволено, потому что они «свои» для конкурирующих на этих территориях великих держав. Осталось подождать появления «эскадронов смерти» и хунты с военными переворотами, моделируемыми из посольства страны-гегемона», — говорится в сообщении.
Россия для ЕС остаётся партнёром первостепенной важности, с которым необходимо поддерживать диалог. Об этом, как передаёт ТАСС, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который представил ключевые вопросы внешней политики.
Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что заместитель министра здравоохранения Ирана прибудет в Москву, чтобы провести переговоры с российской стороной по поводу совместного производства вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V».
Встреча президента России Владимира Путина с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, который приедет в Москву с визитом, не запланирована, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Марта Хуртадо прокомментировала решение президента Украины Владимира Зеленского о введении санкций в отношении телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK.
Никаких репрессий в количестве задержаний участников несанкционированных акций в России нет, полиция принимает меры в отношении нарушителей закона. Об этом, как передаёт ТАСС, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал RT данные о том, что стоимость нефти марки Brent поднималась в ходе торгов 4 февраля выше $59 за баррель впервые с февраля 2020 года.
Следственный комитет предъявил юристу ФБК* Любови Соболь обвинение по делу о нарушении санитарно-эпидемических норм во время несогласованной акции. Об этом сообщил РИА Новости её адвокат Владимир Воронин.
Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, комментируя решение инициировать импичмент главы государства, заявил, что есть доказательства нарушения президентом Украины Владимиром Зеленским Конституции и законов.
Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал, что проводил встречи с российскими представителями по поводу вакцины от COVID-19 «Спутник V», была создана двусторонняя рабочая группа.
Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) отбросить политику в вопросах регистрации препаратов от коронавируса и не «табуировать» заявки по регистрации вакцин из России и Китая.