Зачистка информационного поля: «Вести» выясняли, зачем Зеленский прикрыл оппозиционные телеканалы

После подписания Владимиром Зеленским решения Совета национальной безопасности и обороны Украины в стране было прекращено вещание сразу трёх телеканалов: «112 Украина», NewsOne и ZIK. «Вести» решили разобраться, зачем украинский президент пошёл войной против оппозиционных телеканалов, чем она может закончиться, а также насколько законно подобное решение.

Следом за обнародованием решения Совета национальной безопасности и обороны Украины и указа президента о наложении санкций против депутата Тараса Козака и трёх информационных телеканалов, бенефициаром которых он является, все три «кнопки» — «112 Украина», NewsOne и ZIK — были отключены. Судя по скорости, с которой решение было приведено в действие, оно было далеко не спонтанным, поэтому «Вести» решили разобраться в том, зачем Владимир Зеленский пошёл войной против оппозиционных телеканалов, чем она может закончиться, а также насколько законно подобное решение.

Украинский совбез постановил, что в отношении депутата от ОПЗЖ Тараса Козака, который является владельцем телеканалов «112», NewsOne и ZIK, вводятся санкции на пять лет. Они предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и запрет использовать радиочастотный ресурс Украины.

Санкции вступили в силу с момента опубликования президентского указа. Обычный порядок действий предполагает подготовку решения СНБО, издание указа вскоре после этого и донесение его до тех органов, которых это касается.

«Решение имеет практику имплементации — такой инструмент работает с 2016 года», — поясняет «Вестям» медиаэксперт Дмитрий Раимов.

С мая 2016-го действительно действовали санкции против 17 руководителей СМИ с российской «пропиской» — речь о «Московском комсомольце», ИА «Regnum», «Российской газете», «Русском репортёре», ТАСС и других.

«Санкции введены против ряда ООО. Что на них числится, какими лицензиями они обладают и как они связаны с ТВ-каналами Тараса Козака — пока неясно. Нужно подождать как минимум до утра. Но не думаю, что данные каналы прекратят полностью вещание, возможно, частично будут ограничены из трансляции в регионах», — сказал «Вестям» политический эксперт Денис Гаевский.

Однако телеканалы были отключены от вещания молниеносно, и очевидно, что подготовка велась заранее. Более того, не все были согласны с решением: по словам политолога Владимира Фесенко, глава Верховной рады Дмитрий Разумков не стал подписывать решение СНБО.

«Пытается и здесь пропетлять. Я сторонник центристской позиции. Но здесь надо определяться. В пророссийском лагере он не станет своим, тем более никаких шансов на лидерскую позицию», — написал Фесенко в соцсетях.

Ещё один депутат от «Слуги народа» Евгений Шевченко в своём Telegram-канале пишет: «Это плохо, очень плохо. А как же судебная ветвь власти? Может, тройки НКВД введём и заодно инквизицию».

Как отмечает издание, юристы говорят о сомнительности процедуры наложения санкций на гражданина Украины, более того, депутата её же парламента.

«В судебной практике есть подобные дела. Именно в связи с тем, что подсанкционное лицо является гражданином Украины, подобные санкции — выход президентом за пределы полномочий. Это же станет основанием для отмены таких решений СНБО. Правда, суды не торопятся рассматривать такие дела — но решение в итоге будет признано ничтожным, разве что, станет очередным основанием для объявления президенту импичмента», — говорит «Вестям» старший партнёр юридической компании «Кравец и партнёры» Ростислав Кравец.

Впрочем, прецеденты лишения украинских граждан их гражданства уже были. И если в случае с Михаилом Саакашвили под такой шаг подвели хоть какую-то базу, поскольку он якобы ошибся, заполняя документы для получения паспорта, то в случае с Андреем Артемёнко — тоже депутатом — решение было явно незаконным, о чём свидетельствует решение Европейского суда по правам человека.

«Указом теперь можно выписывать и санкции на арест, раз такая свадьба. Закрытие трёх телеканалов без решения суда указом президента — это диктатура. Указ противоречит международным стандартам, Конституции и украинским законам. Проигрышная партия. Впереди большой кризис», — отмечает юрист Андрей Портнов.

Вместе с тем, Telegram-канал «УП. Off the record» пишет, что опрошенные им члены СНБО «уверяют, что закон разрешает вводить санкции против граждан Украины». Однако в законе Украины «О санкциях» написано, что они могут «применяться со стороны Украины к иностранному государству, иностранному юридическому лицу, юридическому лицу, что находится под контролем иностранного юридического лица или физического лица-нерезидента, иностранцев, лиц без гражданства, а также субъектов, что осуществляют террористическую деятельность». Граждан Украины в списке нет, что оставляет вопрос о законности указа и решения СНБО.

По мнению издания, причин введения ограничений несколько. Первая — желание «партии власти» контролировать медиаповестку в стране. Именно с этой целью ряд депутатов от «Слуги народа» зарегистрировали и пытались продвинуть через комитет Рады проект закона «О медиа», вызвавший протест даже со стороны прозападных и грантовых СМИ. В частности, проект существенно расширял полномочия нацкомиссии по вопросам ТВ и радиовещания, разрешая блокировать медиаресурсы, в том числе сайты. Нынешнее решение — прямое и логичное продолжение подобных инициатив.

«Возможно, это желание склонить владельцев к изменению редакционной политики, плюс реверанс в сторону администрации Байдена», — предполагает в комментарии «Вестям» Денис Гаевский.

Сами телеканалы опубликовали оперативное заявление, из которого следует, что они считают происходящее расправой над неугодными СМИ.

«Мы считаем, что власть, у которой нет ни малейшего повода говорить об успехах, оставляет в эфире только удобные каналы, которые будут врать народу Украины о «невиданных ранее успехах», — говорится в тексте заявления.

Вторая причина — необходимость наращивать рейтинг, создавая президенту имидж «борца с пророссийской пропагандой» и даже «крепкой руки» и формируя положительную повестку в тех СМИ, которые согласятся продолжать «политику партии».

«Настоящая причина — зачистка информационного поля, которое снижает рейтинг партии. Ведь идёт подготовка к выборам», — напоминает «Вестям» медиаэксперт Дмитрий Раимов, намекая на вероятные досрочные выборы в парламент.

Третья вероятная причина — желание «партии власти» установить контакт с Вашингтоном.

«Можно предположить по времени обнародования решения СНБО, что оно было согласовано с той стороной, с которой есть большая разница по времени», — говорит «Вестям» Ростислав Кравец.

А экс-депутат Сергей Лещенко сообщил в своём Telegram-канале: «На принятие решения повлияло установление контакта с новой администрацией Джо Байдена после звонка госсекретаря Тони Блинкена министру иностранных дел Дмитрию Кулебе».

Собственно, тот же Лещенко даёт почву и для следующего предположения.

«Заседание СНБО было созвано на 19 часов вторника, с целью принять молниеносное решение в момент максимального ослабления Путина внутренними конфликтами и возможного обострения внутренней ситуации в России в связи с осуждением Навального. В момент консолидации всего цивилизованного мира против режима Путина ему будет труднее предпринять возможные ответные действия в отношении Украины», — уточняет Лещенко.

Тем самым, заключает издание, можно предположить, что Владимир Зеленский атакой на телеканалы открывает «сезон торгов» с президентом России.