«СТРАНА» выяснила, почему Западная Украина подсела на российское телевидение

После того как украинское телевидение перешло на цифровое вещание, а каналы начали использовать кодировку, жители отдалённых от центра регионов стали ловить через спутник российское телевидение. Как пишет «СТРАНА», российские программы пользуются популярностью не только из-за того, что они бесплатны — многие украинцы отмечают, что они к тому же интересней.

Из-за отключения в прошлом году аналогового телевидения и перехода на цифру, для которого нужно покупать тюнер, люди на Украине ставят себе спутниковые тарелки, на которых в свободном доступе есть запрещённое в стране российское телевидение. Кроме того, как пишет «Страна», с этого года часть украинских телеканалов на спутнике закодирована, поэтому многие выбирают бесплатный контент из России.

Как показал опрос издания, это явление носит массовый характер в глубинке на Западной Украине, куда не доходит цифровой сигнал, — в карпатских сёлах, в Ровенской области, на Закарпатье, где у людей раньше было только аналоговое ТВ.

Всего на Украине, по официальным данным, телевидение через спутник смотрят почти в 4,5 млн домов. То есть у 4,5 млн украинцев есть доступ к российским телеканалам. В то же время в стране есть проблема с покрытием цифрового телевидения, которое, по разным оценкам, покрывает территорию только на 80—85%. То есть после исчезновения аналогового телевидения 15—20% территории страны вообще не может получать украинский эфирный сигнал. А так как это, в основном, сёла, то и кабельного телевидения там нет, поэтому остаются только спутниковые тарелки.

Вначале четыре ведущие медиагруппы Украины — StarLightMedia, «1+1 Медиа», «Медиа Группа Украина» и «Интер Медиа Групп» — закодировали сигнал своих телеканалов на спутнике. Теперь на спутнике уже нельзя бесплатно посмотреть «1+1», СТБ, «Украину». Не закодировали сигналы новостные каналы — «112», «Эспрессо», ZIK и другие, но аудитория у информационного вещания традиционно меньше, чем у главных телеканалов.

«Когда установил тарелку, тогда и сдавать коттеджи легче — люди любят, чтобы в номере был телевизор со спутниковыми телеканалами. Российские передачи в основном смотрят. Ну не на английском же смотреть», — рассказал изданию владелец гостевого дома из Ивано-Франковской области Владимир.

«Когда закодировали украинские телеканалы, в свободном доступе остались только российские каналы. Те же новости люди могли посмотреть на российских каналах. С интернетом у нас тоже не всё хорошо, потому что, скажем, у нас в Путильском районе только один интернет-оператор, который не очень заботится о качестве связи, — скорость медленная и вообще не грузит в онлайне», — рассказывает «Стране» житель одного из сёл Черновицкой области Николай.

По его словам, он сам часто смотрит российские телеканалы.

«Во-первых, нет альтернативы. А во-вторых, по РТР, например, крутят интересные сериалы про оперативников, а также боевики по НТВ. Пересматриваю «Каменских», «Тайны следствия», «Следствие вели с Каневским». Жена смотрит шоу Малахова и развлекаловку о шоу-бизе — «Ты не поверишь», «Новые русские сенсации». Сыну 14 лет, он телек не смотрит, но в интернете, кстати, слушает российскую музыку, модных рэперов», — говорит мужчина.

Житель Коломыи Иван признаётся, что у него есть и тарелка, и новый цифровой тюнер.

«Благодаря ему мы подключили нужные украинские телеканалы. Но, честно говоря, дальше смотрим спутник, просто российские передачи и кино интереснее. У нас как-то всё уныло. Но политические шоу стараюсь не смотреть. Неприятно, что там говорят об Украине. На российских каналах только фильмы смотрим», — говорит Иван.

Оксана Петрук из Ровенской области также призналась, что смотрит по спутнику российские телеканалы.

«Ничего нет в этом криминального. И все мои знакомые тоже. Со спутниковым телевидением проще, чем с цифрой. Много на российских каналах политических ток-шоу и почему-то в них едва ли не главная тема — Украина. Моя мама говорит: «Неужели в России проблем нет, кроме как Украину обсуждать?» А так смотрим Малахова, фильмы разные, концерты. Потому что политика — это одно, а культура — другое», — говорит Петрук.

Правда, отмечает издание, не все игнорируют российские новости и политические передачи.

«Раньше моя мама-пенсионерка поддерживала Зеленского. А в последние месяцы клянёт его изо всех сил. Спрашиваю — чего так изменилось отношение? Она отвечает: да по телевизору о нём такое говорят. Я спрашиваю: по какому телевизору? А мама говорит — да в шоу у Соловьёва. У меня был шок. Как оказалось, у них всё село установило спутниковые тарелки и смотрит российские телеканалы», — рассказывает предприниматель из Ровенской области Дмитрий.