Главред: запрет оппозиционных каналов может стоить Зеленскому президентского кресла

За отключение украинских оппозиционных каналов Владимир Зеленский может поплатиться президентским креслом, считает политический и экономический эксперт Тарас Загородний. Как рассказал он в комментарии порталу «Главред», украинская власть слаба, не очень компетентна и не может просчитать последствия своих шагов, раз приняла решение, от которого для Зеленского не будет никакой пользы.

Указ президента Владимира Зеленского о блокировании оппозиционных телеканалов был опрометчивым шагом, который создаст больше проблем для власти и Украины, нежели принесёт пользы, считает политический и экономический эксперт Тарас Загородний. Как рассказал он в комментарии порталу «Главред», более того, этот шаг может иметь лично для Зеленского весьма печальные последствия.

Как считает эксперт, власть заняла традиционную для любого украинского чиновника, который не желает работать, позицию: она стала утверждать, что не она плохая, не она всё завалила и испортила, а журналисты плохие и в дурном свете представляют власть по телевизору. И совершенно очевидно, что те, кто посоветовал Зеленскому заблокировать телеканалы, либо не просчитали последствий такого шага, либо действовали так намеренно.

«Во-первых, не ясно, как дальше из этой ситуации будет выруливать Зеленский. Как можно было заблокировать вещание канала личным указом президента из-за санкций против собственника? Ведь существует чёткий порядок лицензирования, а лицензию в Украине может забрать только Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания. А потому предстоит большой разбор полётов, однако виноват во всём, в итоге, будет Зеленский, потому что это его единоличное решение. Те, кто подтолкнул Зеленского к подписанию данного указа, просто подсунули ему крючок», — считает эксперт.

Также Загородний полагает, что в конце концов для Зеленского всё это может закончиться печально — он рискует потерять власть, поскольку данная ситуация вызовет жёсткую реакцию России, которая может спровоцировать обострение в Донбассе, либо вбросить компромат на самого Зеленского, что, в конечном итоге, может привести к досрочным президентским выборам.

Также, считает эксперт, никакой политической пользы блокировка каналов власти не принесёт. Рейтинги Зеленского всё равно продолжат падать. Если бы украинский президент принял такое решение в начале своего президентского срока, когда у него сохранялся огромный рейтинг и большая поддержка населения, на этот шаг была бы совершенно другая реакция, а сейчас в политическом смысле это никак не сыграет на пользу Зеленскому. Людей в стране сейчас больше беспокоят тарифы, а не то, о чём вещают какие-то каналы.

Помимо прочего, учитывая, что основным мотивом для принятия данного решения послужил рост рейтинга партии «Оппозиционна платформа — За жизнь» и перетекание к этой политсиле электората Зеленского, власть может остаться разочарована.

«Блокировка каналов Медведчука может иметь обратный эффект: рейтинги ОПЗЖ станут расти ещё стремительнее. При этом сама ОПЗЖ после этой атаки станет более консолидированной, и электорат увидит, что это настоящая оппозиция», — пишет эксперт.

Как заключает Загородний, Украина сейчас входит в период турбулентности, и как она из него выйдет — большой вопрос, поскольку украинская власть слаба и не очень компетентна. Во всяком случае, последствия своих шагов она явно просчитать не в состоянии, раз приняла решение, от которого для Зеленского не будет никакой пользы, полагает эксперт.