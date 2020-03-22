«Немыслимый скандал»: Bild возмущён — немецкий телеканал поздравил Лаврова с юбилеем

Московское бюро немецкого телеканала ARD поздравило с 70-летием министра иностранных дел России Сергея Лаврова в своём официальном аккаунте в Twitter. По версии Bild, это уже само по себе немыслимый скандал, однако на деле всё обстоит ещё «хуже»: ARD процитировал твит, в котором сообщалось о возможности приобрести альбом с фотографиями верховного российского дипломата.

Это «немыслимый скандал посреди кризиса с коронавирусом», пишет немецкий таблоид Bild.

По уверениям журналиста издания, российская пропаганда распространяет направленные против Запада теории заговора, касающиеся COVID-19. Согласно этим теориям, за эпидемией коронавируса стоит Пентагон. Кроме того, приближённые к АдГ «кураторы» заявляют, что кризис с коронавирусом используется властями западных стран с целью получить больше контроля над обществом.

И именно во времена этой «гибридной военной кампании Кремля против Запада» московское бюро немецкой телерадиовещательной компании ARD через официальный Twitter-аккаунт поздравило с Днём рождения министра иностранных дел России Сергея Лаврова, подчёркивает Bild.

В субботу поздравление появилось в аккаунте Twitter, который должен передавать «информацию и подоплёку событий по теме России и из России». Сергею Лаврову, которого в ARD с похвалой назвали «марафонцем» на посту министра иностранных дел России, исполнилось 70 лет, отмечается в статье.

Однако этого оказалось мало, негодует немецкий журнал. Как подчёркивает Bild, в своём твите ARD процитировал российское представительство в НАТО, «регулярно распространяющее пропаганду и ложь».

В субботу этот российский государственный аккаунт отрекламировал недавно изданный альбом о «пропагандистском первопроходце Путина Сергее Лаврове», пишет немецкий таблоид.

По версии Bild, это просто невообразимо: ARD подкрепил чужую рекламную рекомендацию. Аккаунт общественно-правового вещателя Германии «без всякого стеснения» сообщил по-немецки: по случаю Дня рождения Лаврова теперь можно купить альбом с его фотографиями в качестве министра.

S dnjom roshdenija, Sergej Wiktorowitsch! Russlands Marathon-Außenminister Sergej Lawrow wird heute 70 Jahre alt. Seit 2004 ist er im Amt. Zu seinem Geburtstag kann man sich jetzt einen Bildband mit seinen Fotos als Minister kaufen. https://t.co/prTMblqYkL — ARD Moskau (@ARDMoskau) March 21, 2020

Как утверждает Bild, это «культ личности» ближайшего доверенного лица Путина, однако ARD лишь вскользь упомянул об этом без всякой критики.

Специализирующийся на вопросах внешней политики депутат бундестага от Свободной демократической партии Биджан Джир-Сарай не понимает такой позиции немецкого телеканала. В интервью Bild он заявил: «Конечно, можно поздравить российского министра иностранных дел с Днём рождения. Но публиковать рекомендации купить книгу о нём лишено смысла и не входит в задачи общественно-правового вещания».

ARD пока не ответил на запрос Bild о том, считает ли он, что поздравление с Днём рождения министра иностранных дел «автократического режима» и реклама альбома с фотографиями этого министра входят в его задачи как общественно-правового вещателя, заключает немецкий таблоид.