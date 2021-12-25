Daily Express: не уважают зрителей — разгневанные британцы призывают бойкотировать «Би-би-си» в Рождество

Британцев призывают бойкотировать канал «Би-би-си» в праздничные дни, пишет The Daily Express. По версии группы активистов, резкое падение количества просмотров в Рождество станет сигналом для руководителей корпорации. Также они призывают лишить канал финансирования, чтобы повысить конкуренцию на рынке и заставить канал улучшить качество своей программы.

В знак протеста против качества предлагаемого контента телезрителей по всей Великобритании призывают не пользоваться услугами корпорации «Би-би-си» в период между Рождеством и Новым годом, пишет The Daily Express.

Участники кампании утверждают, что каналу слишком долго позволяли рассчитывать на получение финансирования независимо от того, что он выпускает в эфир. Они считают, что резкое падение количества просмотров в праздничный период послужит для руководителей корпораций сигналом о том, что британцы не будут принимать их как должное.

Директор кампании в группе давления Defund the BBC («Лишить «Би-би-си» финансирования») Ребекка Райан заявила: «Это было бы очень, очень разрушительно для «Би-би-си», если бы в рождественский период произошёл небольшой «перерыв в работе» «Би-би-си». Учитывая, что у них даже нет достаточного уважения к людям, которые их финансируют, чтобы обеспечить оригинальный контент в это время, это было бы очень эффективно».

В начале этого месяца канал «Би-би-си» подвергся шквалу критики, когда стало известно, что его программа на Рождество оказалась идентична программе 2020 года.

Такие шоу, как Strictly Come Dancing, Mrs Brown's Boys и Call the Midwife, выйдут в эфир в это Рождество, причём даже в том же порядке, что и в прошлом году, подчёркивает издание. Несмотря на то, что все передачи будут новыми, в течение всего праздничного периода «Би-би-си» будет показывать большое количество повторов.

В период с 18 по 31 декабря почти треть всех программ на «Би-би-си-1» — это повторы. Три четверти программ на «Би-би-си-2» — это передачи, которые уже выходили в эфир. По словам Ребекки Райан, люди должны перейти на рождественские программы по запросу. Тем самым они сделают своё дело и вызовут серьёзные перебои в количестве просмотров. «Мы также уверены, что значительная часть тех, кто это сделает, поймет, что им совсем не нужен прямой эфир», — добавила она.

Как сообщается в статье, британцы, пользующиеся услугами «Би-би-си», должны платить £160 в год за услуги компании. Лицензионный сбор должны платить все, у кого есть доступ к линейному телевидению.

Такие кампании, как та, что проводится группой Defund the BBC, призывают к изменениям, чтобы заставить канал конкурировать на свободном рынке с такими провайдерами, как Netflix и Amazon Prime.

Участники кампании говорят, что изменение приведёт к улучшению качества программ на канале. Это также означает, что никто не будет вынужден платить за услугу, которой он не пользуется.

Защищая свою праздничную телевизионную программу, представитель «Би-би-си» сказал, что в прошлом году рождественская программа «Би-би-си-1» оказалась выигрышной формулой: «Мы знаем, что зрители с нетерпением ждут новых спецвыпусков своих любимых шоу». По его словам, телезрители проводят второй день Рождества и последующие дни за просмотром любимых передач, пишет The Daily Express.