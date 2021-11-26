Sky News: Великобритания запрещает рекламу пластических операций среди подростков

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10:30 Никифоров: судя по матчам с Кипром и Мальтой, сборной России трудно играть с кем угодно Бывший защитник сборной России, «Спартака» и «Эспаньола» Юрий Никифоров поделился ожиданиями от выступления национальной команды в стыковых матчах за выход на чемпионат мира 2022 года.

10:27 Times: Британия намерена перебросить войска в Германию «на случай войны с Россией» Великобритания планирует перебросить в Германию сотни единиц военной техники, чтобы создать там одну из трёх новых военных баз и иметь возможность «быть готовыми на случай войны с Россией», пишет газета Times.

10:26 В ГД высказались по поводу идеи увеличить вычет при покупке квартиры семьями с детьми Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв в беседе с RT прокомментировал предложение увеличивать размер налогового вычета при приобретении жилья на 1 млн рублей (из которых можно вернуть 13% НДФЛ) за каждого ребёнка.

10:21 В ЮАР назвали поспешным решение Британии об отмене авиасообщения из-за нового штамма Решение властей Великобритании о запрете полётов в шесть стран Африки из-за обнаружения нового штамма коронавируса является поспешным. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел ЮАР.

10:18 В Оренбуржье 18 фигурантам предъявлено обвинение по делу об отравлении суррогатом Следствие предъявило обвинения 18 фигурантам дела об отравлении суррогатным алкоголем в Оренбургской области. Об этом говорится на сайте Следственного комитета России.

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10:12 Губерниев назвал главных фаворитов биатлонного сезона-2021/22 Известный комментатор Дмитрий Губерниев назвал основных фаворитов биатлонного сезона-2021/22.

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09:59 В Крыму действия США в Чёрном море назвали эскалацией напряжения Глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук оценил действия флота Соединённых Штатов в акватории Чёрного моря. По его мнению, США и их партнёры сознательно идут на эскалацию военного конфликта.

09:56 Жена погибшего в Кузбассе горняка рассказала о пожаре на шахте за десять дней до ЧП Жена погибшего шахтёра Бориса Пиялкина рассказала о пожаре на шахте «Листвяжная» в Кузбассе за десять дней до ЧП.

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07:57 Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Фиджи Землетрясение магнитудой 5,8 было зарегистрировано недалеко от побережья Фиджи.

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07:17 В Кузбассе после проверки найдены нарушения на шести шахтах Прокуратура Кемеровской области, начавшая проверки шахт и разрезов после аварии на шахте «Листвяжная», обнаружила нарушения на шести предприятиях.

07:02 На Соломоновых островах полиция открыла стрельбу для разгона демонстрантов Сотрудники полиции Соломоновых островов произвели предупредительные выстрелы для разгона участников антиправительственных акций протеста, сообщает AFP.

06:46 В Гаване открыли центр по сохранению наследия Фиделя Кастро В Гаване открыли центр по сохранению наследия Фиделя Кастро в пятую годовщину смерти кубинского лидера.

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06:01 В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке квартиры семьями с детьми Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил увеличивать размер налогового вычета при приобретении жилья на 1 млн рублей (из которых можно вернуть 13% НДФЛ) за каждого ребёнка. Копия письма на имя вице-премьера Татьяны Голиковой есть в распоряжении RT.

05:48 В Германии за сутки выявили рекордные 76 414 случаев коронавируса В Германии обновлён рекорд подтверждённых случаев коронавируса — за сутки заболели 76 414 человек.

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03:53 Кулеба заявил, что у партнёров страны нет альтернатив Нормандскому формату Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «1+1» заявил, что у партнёров Украины нет конкретных наработанных альтернатив Нормандскому формату.

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03:01 ГБР Украины вызовет на допрос главу офиса Зеленского Государственное бюро расследований Украины (ГБР) вызовет на допрос главу офиса президента Андрея Ермака по делу о срыве операции по задержанию 33 россиян.