CNN: Линда Евангелиста подала иск на $50 млн из-за изуродовавшей её косметической процедуры
Бывшая супермодель Линда Евангелиста подала в суд на клинику, в которой ей была проведена неудачная процедура CoolSculpting, направленная на уменьшение жировой ткани, которая «ужасно изуродовала» её и превратила в отшельницу, сообщает CNN.
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