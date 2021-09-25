CNN: Линда Евангелиста подала иск на $50 млн из-за изуродовавшей её косметической процедуры

Одна из самых востребованных супермоделей 1990-х годов Линда Евангелиста подала в суд на компанию Zeltiq на $50 млн в качестве компенсации за потерянный доход и эмоциональные страдания, передаёт CNN. Евангелиста рассказала, что ей была проведена неудачная процедура CoolSculpting, которая «ужасно изуродовала» её.

Бывшая супермодель Линда Евангелиста подала в суд на клинику, в которой ей была проведена неудачная процедура CoolSculpting, направленная на уменьшение жировой ткани, которая «ужасно изуродовала» её и превратила в отшельницу, сообщает CNN.

Одна из самых востребованных супермоделей 1990-х годов сообщила на своей страничке в Instagram, что пять лет назад прошла процедуру по уменьшению жировых отложений.

«Для моих подписчиков, которые задаются вопросом, почему я не работаю, в то время как карьера моих коллег процветает, объясняю. Я была ужасно изуродована процедурой CoolSculpting от Zeltiq, которая оказала обратный эффект», — рассказала Евангелиста.

По её словам, после процедуры у неё возник редкий побочный эффект, из-за которого жира у неё только прибавилось. Она также отметила, что это не только лишило её средств к существованию, но и погрузило в глубокую депрессию и заставило ненавидеть себя.

Теперь модель намерена отсудить у американской компании по лицензированию косметологических аппаратов Zeltiq $50 млн в качестве компенсации за потерянный доход и эмоциональные страдания.

В иске отмечается, что Евангелиста прошла несколько процедур липосакции в период с 2015-го по 2016 год, чтобы уменьшить жир на бёдрах, животе, спине, боках и подбородке, отмечает CNN.