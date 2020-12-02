1+1: всё натуральное, всё своё — украинка стала обладательницей самых больших скул в мире

Украинка Анастасия Покрищук стала обладательницей самых больших скул в мире. Как передаёт «1+1», у девушки нет отбоя от мировых СМИ и подписчиков в соцсетях. Причём поражает многих то, что она преобразила свою внешность в домашних условиях при помощи филлеров, которыми обычно накачивают губы.

Самые большие скулы в мире — у украинки Анастасии Покрищук. Причём наколола она их сама себе филлерами, которыми обычно колют губы. После этого нет отбоя от мировых СМИ и подписчиков в соцсетях. Одни считают девушку фриком, другие пытаются понять, зачем она это сделала. На эти вопросы Настя отвечала нашей Наталье Гончаровой.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Чтобы у меня были такие чёткие скулы, нужно использовать фильтр. Но смотрите, что я вам покажу: у Насти нет фильтров.

АНАСТАСИЯ ПОКРИЩУК: У меня всё натуральное, всё своё.

КОРРЕСПОНДЕНТ: А можно потрогать?

АНАСТАСИЯ ПОКРИЩУК: Конечно!

Анастасия Покрищук известна в соцсетях под ником JustQueen, что означает «просто королева». У неё — самые большие в мире искусственные скулы.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Это вам приносит деньги?

АНАСТАСИЯ ПОКРИЩУК: Нет, конечно. Это забирает у меня деньги. Благодаря скулам, единственное что, меня узнал весь мир вообще.

Мировая пресса поражена. Иностранцев удивляют даже не скулы, а то, что наколола Настя их себе сама.

АНАСТАСИЯ ПОКРИЩУК: Здрасьте.

На это ушёл целый год и около 60 тысяч гривен.

АНАСТАСИЯ ПОКРИЩУК: Потому что нельзя их сделать быстро. Такое количество филлера нельзя всунуть за один раз, это вообще невозможно. Поэтому это надо делать постепенно, постепенно, постепенно, это накопительный эффект.

Поняли такую красоту не все.

АНАСТАСИЯ ПОКРИЩУК: Мне пишут, бывает, такие смешные комментарии, что у меня в морде как будто застряла тарелка.

Но Насте безразличны чужие оценки. Она результатом довольна. Меньше не хочет, хочет ещё немного увеличить.

АНАСТАСИЯ ПОКРИЩУК: Я себя обожаю просто. Ну так мне хотелось себя усовершенствовать. Вы же видели мою фотографию до? Такая ворона сидит, серая мышь, ещё чёрные волосики были, как цыганка вообще страшная, ужас. И, конечно, мне хотелось сделать себя покрасивее.

Она говорит, что не было никаких детских травм, как считают окружающие. Она — единственный ребёнок в семье, всегда было много внимания, училась в элитной школе на Прорезной, потом — в университете Шевченко на психолога. Она даёт советы подписчикам, которых уже 200 тысяч. Она говорит, что те довольны.

КОММЕНТАРИЙ: Увидев ваши советы насчёт отношений, мне так легко и понятно всё стало.

Родители дочь принимают такой, какая она есть.

АНАСТАСИЯ ПОКРИЩУК: Мама мне говорит: раньше, она считает, я была красивой тоже, что сейчас ты экзотически красивая.

Бабушка уверена, что изменения во внешности внучки временные.

ЖЕНЩИНА: Почему не проходит? Сколько времени уже не проходит?

АНАСТАСИЯ ПОКРИЩУК: Что не проходит?

ЖЕНЩИНА: Вот эти скулы.

АНАСТАСИЯ ПОКРИЩУК: Так это же нормально, красиво. Тебе не нравится?

ЖЕНЩИНА: Где красиво?

В ближайших планах — покупка машины и оплата телефона, взятого в кредит. Она хочет зарабатывать блогерством и рекламой в соцсетях, а не тем, в чём её подозревают подписчики.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Много предложений заняться сексом?

АНАСТАСИЯ ПОКРИЩУК: Много пишут иностранцев, но они пишут культурно. Говорят: вы мне так нравитесь, я готов вам всё купить, можно я буду вам всё покупать? Они даже не пишут, что за секс. Ну, понятно, что это не просто так, но они даже этого слова не употребляют. Я вообще не отвечаю. Если они долго пишут и не успокаиваются, то вообще блокирую.

Детей она пока что не хочет, как и мужа.

АНАСТАСИЯ ПОКРИЩУК: Мне хотелось бы себе Porsche Panamera. А так чтобы я хотела влюбиться «ой, как я хочу влюбиться» — так нет, не сильно.

Наталья Гончарова, Николай Рыщенко, ТСН, «1+1».

Дата выхода в эфир 02 декабря 2020 года.