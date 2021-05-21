Le Monde: парижский суд обязал выплатить компенсацию жертвам некачественных грудных имплантов

Апелляционный суд в Париже признал ответственность немецкого регулятора TÜV Rheinland, который выдал сертификат на продажу некачественных грудных имплантов, а также обязал выплатить денежную компенсацию 2 тыс. из 400 тыс. пострадавших, пишет Le Monde. Производителя признали виновным в нарушении обязательств ещё в 2010 году, однако только сейчас первой группе женщин удалось добиться покрытия ущерба, причинённого их здоровью.

В четверг апелляционный суд Парижа подтвердил ответственность регулятора TÜV Rheinland в рамках скандального дела о низкокачественных грудных протезах компании Poly Implant Prothèse (PIP), которая выплатит нескольким сотням жертв компенсацию, сообщает Le Monde.

Как рассказывает издание, суд признал ответственность немецкой компании и её французского филиала в нарушении обязательств по «контролю, мерам предосторожности и должной осмотрительности» во время своей работы. В 288-страничном приговоре компанию TÜV обязали выплатить от €3 тыс. до €6 тыс. каждой пострадавшей за моральный ущерб и вредность процедуры, при этом конечная цифра будет определяться индивидуально после экспертизы. Такое решение, однако, ограничено периодом с 1 сентября 2006 года по 6 апреля 2010 года, поэтому из 2500 женщин, которые фигурировали в разбирательстве, несколько сотен не получат положенных выплат.

«Мы рады такой развязке, которая окончательно положила конец сомнениям в отношении ответственности TÜV, — заявил адвокат около 20 тыс. жертв Оливье Омэтр. — После десяти лет ожидания и ожесточённой борьбы немецкий регулятор должен полностью возместить убытки жертвам». Пока решение принято в отношении первой части обвинений этого гигантского дела: после начала расследования в суд подали другие группы женщин.

Со своей стороны компания TÜV приняла к сведению то, что апелляционный суд отказался удовлетворить часть жалоб от пострадавших, однако не признаёт решение о своей даже частичной ответственности за произошедшее, говорится в официальном заявлении адвоката Кристель Кослен. По её словам, такой приговор противоречит решению суда Европейского союза от февраля 2017 года и апелляционного суда Версаля в январе 2021 года.

Скандал с компанией PIP разразился в марте 2010 года после проверки Национального агентства по безопасности лекарственных средств и изделий медицинского назначения (ANSM). У имплантов этой фирмы оказался непропорционально высокий показатель разрывов, и в итоге выяснилось, что из соображений экономии их заполняли неподходящим, дешёвым и самодельным гелем, а не силиконовым. Регулятор TÜV перед выдачей сертификата на продажу этих протезов с октября 1997 года по январь 2010 года провёл 13 проверок на объектах PIP, однако нигде не выявил нарушение требований.

В целом в нарушение всех санитарных норм с 2001-го по 2010 год было продано около миллиона этих грудных имплантов, а жертв среди женщин насчитывается около 400 тыс. По данным служб здравоохранения за 2015 год, после скандала больше половины из 30 тыс. француженок с протезами PIP их удалили, а 7500 столкнулись с нежелательными явлениями: дисфункцией, вытеканием геля, инфекцией или воспалением. За последние годы в суд одна за другой обратилось несколько групп пострадавших.

Французская газета отмечает, что основателя компании PIP Жан-Клода Маса в мае 2016 года приговорили к четырём годам тюрьмы строгого режима за мошенничество с отягчающими обстоятельствами и обман в отношении TÜV. В 2010 году его бизнес был принудительно ликвидирован по решению суда, а в апреле 2019 года Мас умер.