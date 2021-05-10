Times: в Великобритании тысячи людей с раком кожи не смогли получить помощь из-за пандемии

В связи с пандемией и перегруженностью британской системы здравоохранения коронавирусными больными более 100 тыс. британцев в минувшем году не смогли своевременно получить направление к онкологу из-за возможного наличия у них рака кожи, пишет The Times. Как сообщает издание со ссылкой на специалистов, это может вскоре привести к резкому росту числа случаев неизлечимых онкологических недугов кожи.

За минувший год более 100 тыс. британцев не получили направлений к онкологам с подозрением на рак кожи, сообщает The Times. По данным газеты, врачи предупреждают, что такая ситуация может уже скоро обернуться наплывом пациентов с более запущенными случаями онкологических заболеваний кожи, часть из которых окажется неизлечимой.

Как уточняется в материале The Times, статистика Национальной системы здравоохранения Великобритании (NHS) свидетельствует о том, что число пациентов, получивших направления в онкологические отделения по экстренным показаниям в связи с возможным наличием у них рака кожи, в период с марта 2020 года по февраль 2021-го по сравнению с аналогичным периодом 2019-2020 гг. сократилось на 20% — или на 101 тыс. человек. Направления такого рода гарантируют пациентам приём врача-онколога в течение двух недель, говорится в статье.

По информации The Times, главной причиной резкого сокращения числа направлений специалисты считают пандемию: из-за неё одни пациенты решили проигнорировать возможные симптомы рака кожи, чтобы избежать необходимости идти к врачу, а другие — просто не смогли из-за перегрузки системы здравоохранения получить необходимые бумаги у своего терапевта, а то попасть к нему на приём.

Между тем, статистика Национальной службы регистрации и анализа онкологических заболеваний Британской ассоциации дерматологов подтвердила, что число подтверждённых случаев рака кожи резко упало: так, количество пациентов, у которых была диагностирована меланома — самая смертоносная форма кожной онкологии — в период между апрелем и ноябрём 2020-го упало на 28% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, пишет The Times.

Как отмечается в материале британской газеты, меланома в Великобритании занимает пятое место по частотности выявления среди всех форм рака: ежегодно в стране регистрируют в среднем 16200 случаев этого заболевания и 2300 смертей от него. Резкий рост смертности от меланомы — сейчас люди умирают от неё в 2,5 раза чаще, чем семидесятые годы прошлого века — специалисты связывают с удешевлением заграничных туристических направлений: в девяти из десяти случаев заболевание вызывает чрезмерное пребывание на солнце.

Первым заметным симптомом меланомы часто становится либо новая родинка, либо резкая перемена во внешнем виде уже имеющейся родинки или кожных покровов; появиться она может где угодно, но чаще всего у мужчин её обнаруживают на спине, а у женщин — на ногах, сообщает The Times. Для того, чтобы вовремя выявить болезнь и повысить шансы на выздоровление, британские специалисты рекомендуют регулярно проводить самоосмотр, а в случае тревожных симптомов — незамедлительно обращаться к врачу, говорится в статье.