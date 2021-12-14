Le Monde: «пользуется телеканалами в предвыборных целях» — кандидат в президенты Франции пожаловалась на Макрона из-за телеинтервью

Кандидат на пост президента страны от партии «Республиканцы» Валери Пекресс подала жалобу в Высший совет по аудиовизуальным средствам после объявления телеканала TF1 о запланированном интервью Эммануэля Макрона, сообщает Le Monde. По мнению политика, глава государства пользуется безграничным доступом к телеэфиру для продвижения собственной кандидатуры на следующий президентский срок. При этом участие самой Пекресс в передаче французского телеканала было отменено из-за намеченной на то же время беседы президента с журналистами.

После объявления телеканала TF1 о запланированном на 15 декабря интервью Эммануэля Макрона кандидат на пост президента страны от партии «Республиканцы» Валери Пекресс подала жалобу в Высший совет по аудиовизуальным средствам, сообщает Le Monde. «У нас не может быть кандидата в президенты, по запросу которого открываются телеканалы, чтобы он часами проводил свою предвыборную кампанию, в то время как его оппонентам приходится довольствоваться пятью минутами, чтобы ответить ему», — заявила Пекресс во время визита в Кале. Политик отметила, что это не укладывается в её представление о демократии, и потребовала от надзорного органа восстановить равное количество времени для выступлений и «демократическую честную игру».

Как напоминает газета, телеканалы TF1 и LCI объявили, что в среду будут в прямом эфире транслировать полуторачасовое интервью с президентом республики под заголовком: «Куда направляется Франция?». В это же время Валери Пекресс должна была принять участие в политическом шоу Face à BFM на телеканале BFM TV, однако программа была перенесена из-за интервью Макрона, передаёт издание. «Это не случайно», — заверяют в окружении кандидата от французских правых, полагая, что «Валери Пекресс стала навязчивой идеей для Эммануэля Макрона», которая даже влияет на выбор времени для его выступлений.

В своём аккаунте в Twitter пресс-секретарь Пекресс Жоффруа Дидье попросил, чтобы «интервью Эммануэля Макрона в среду было вычтено Высшим советом из времени, отведённого на его предвыборную кампанию». «Все поняли, что уходящий президент уже является кандидатом, прекратите притворяться», — с негодованием отметил он.

Это событие также не преминуло возродить слухи по поводу официального объявления кандидатуры Макрона на переизбрание в апреле, отмечает газета. Директор избирательной кампании Жан-Люка Меланшона Мануэль Бомпар призвал президента республики положить конец «секрету Полишинеля». Марин Ле Пен также призвала его немедленно прекратить «фальшивую неопределённость». По её словам, «французы ожидают откровенности, прозрачности», и достаточно сказать им: «Я буду кандидатом на переизбрание».

Как напоминает издание, оппозиция как справа, так и слева неустанно обвиняет Макрона в ведении предвыборной кампании с использованием государственных средств. За это уже критиковали предыдущих президентов, баллотировавшихся на второй срок, — например, Николя Саркози в 2012 году.