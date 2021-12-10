Le Monde Оригинал

Le Monde: цели Макрона на председательство в ЕС амбициозные, но оторваны от реальности

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Эммануэль Макрон огласил приоритеты Франции на время грядущего председательства в ЕС. Как пишет Le Monde, цели у него амбициозные, где-то оторванные от реальности и сроков. Франция будет председателем Евросоюза первую половину 2022 года, при этом уже в апреле пройдут президентские выборы, после которых Макрон может потерять свой пост.
Le Monde: цели Макрона на председательство в ЕС амбициозные, но оторваны от реальности
Reuters

Эммануэль Макрон ещё не представил свою кандидатуру на грядущих президентских выборах во Франции, но на протяжении часа вместо этого представлял своё видение Европы. Он рассказал о том, какие приоритеты будут у Франции во время её председательства в ЕС в первой половине 2022 года, и обозначил, что стремится сделать Европу полностью суверенной, свободной в выборе и хозяйкой своей судьбы, пишет Le Monde.

 
В частности, он планирует провести реформу шенгенского пространства, достигнуть продвижения по миграционному пакту, ускорить создание оборонной структуры в Европе, переформатировать отношения Старого Света с Африкой, построить новую модель роста Европы, пересмотреть бюджет, найти баланс между экономическим развитием и решением климатических проблем, прийти к регулированию цифровой сферы. Как отмечает автор статьи, Макрон, похоже, от реальных прерогатив ушёл в абстракцию.
 
Больше того, в случае с Францией нужно учитывать грядущую предвыборную кампанию, которая сокращает время реального председательства Макрона и вовсе до двух с половиной месяцев. Плюс среди проектов, о которых говорил Макрон, были и те, что уже находятся в работе, например реформа Шенгенского соглашения, которая должна быть представлена Еврокомиссией на будущей неделе. Есть там и крайне амбициозные планы, такие как вопросы минимальной зарплаты или регулирования цифровой сферы, которые вряд ли успеют за это время увидеть свет.
 
Макрон отметил, что председательство в ЕС — это не сугубо «гостеприимная» функция организовывать советы министров и искать компромисс между государствами-членами по спорным вопросам. «Это ещё и функция вдохновлять, стимулировать». И у Парижа на это большие планы: он уже объявил о проведении нескольких саммитов и десятков собраний во Франции. Всего запланировано около 400 встреч разного рода.
 
Во время этого выступления Макрон ответил на обеспокоенность тех, кто переживал, что он воспользуется председательством Франции в целях своей предвыборной кампании. Он пообещал исполнять свои обязательства максимально честно, а выборы, по его словам, это отдельный демократический процесс в его стране. И после них, возможно, политика Франции изменится, но «Франция останется Францией».
 
Ещё с момента своего избрания в 2017 году Макрон позиционирует себя как лидера тех, кто выступает за единую Европу, в пику националистам и популистам. И во время своего выступления он в очередной раз об этом напомнил: «Когда мы защищаем Европу, нужно защищать её целиком. Нельзя сказать: «Я люблю Европу, но не люблю её судебную систему, я люблю Европу, но её договоры у нас применить нельзя».
 
Как отмечает автор статьи, всей этой речью Макрон показал, что рассчитывает остаться в Елисейском дворце и после апреля 2022 года. Так, 10 — 11 марта он организует во Франции саммит ЕС, на котором будут обсуждать стратегию союза на ближайшие 10 лет.
 
Впрочем, по вопросу бюджета и финансирования Евросоюза Макрон, наоборот, старается не разжигать дебаты до выборов. Эта тема довольно сильно заряжена с политической точки зрения, отмечает автор статьи в Le Monde: правые критикуют его широту взглядов, а левые — его упорство.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Le Monde Франция Европа
теги
выборы выступление Европа Франция Эммануэль Макрон
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров