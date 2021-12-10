DT: «Флаг вам в руки!» — Макрон возложил на Британию ответственность за решение кризиса в Ла-Манше

Французский лидер Эммануэль Макрон призвал Великобританию упростить процедуру получения убежища для беженцев и перестать закрывать глаза на нелегальную рабочую силу иммигрантов для решения миграционного кризиса, пишет The Daily Telegraph. Как отмечает издание, ответственность за ситуацию в Ла-Манше лежит именно на Великобритании, так как мигранты не хотят оставаться во Франции.

Президент Франции Эммануэль Макрон возложил ответственность за урегулирование миграционного кризиса в Ла-Манше и вину за ухудшение отношений Лондона и Парижа на британское правительство, которое «не делает того, о чём говорит», сообщает The Daily Telegraph.

Как отмечает издание, Макрон уделил внимание конфликту с премьер-министром Борисом Джонсоном по целому ряду вопросов — от рыбной ловли до миграции и протокола по Северной Ирландии — на пресс-конференции в Елисейском дворце, после того как изложил приоритеты Франции в период председательства страны в Европейском союзе. В частности, президент указал на ответственность Соединённого Королевства за решение кризиса в Ла-Манше, который обострился после гибели 27 нелегальных мигрантов, пытавшихся на небольшой лодке добраться до британской территории.

«Проблема британского правительства в том, что оно не делает того, о чём говорит. Я люблю Великобританию, люблю её народ. У меня есть непреодолимое желание, чтобы там было правительство, которое хочет работать с нами в духе доброй воли», — заявил французский лидер.

Кроме того, Макрон отметил, что вина за кризис также лежит на Великобритании, фактически обвинив бывшего премьер-министра Маргарет Тэтчер в том, что она сделала страну привлекательной для мигрантов. По его словам, хотя французское правительство предлагает мигрантам получить убежище во Франции, регулярно принимая людей в специально созданные центры временного размещения, сами беженцы «хотят попасть на британскую землю».

«Почему? Потому что не существует законных путей получения убежища, созданных британцами, потому что с 1980-х годов и до сих пор существует непрозрачная система, при которой британская экономическая модель опирается на нелегальный труд иностранцев», — приводит The Daily Telegraph слова Макрона.

Президент призвал Лондон упростить процедуру получения убежища для людей, имеющих для этого веские основания, чтобы они могли подавать заявление за границей, а не рисковать своей жизнью в Ла-Манше. Кроме того, он призвал Великобританию перестать закрывать глаза на нелегальную рабочую силу иммигрантов, для того чтобы поддерживать экономику «околорабским трудом».

«Если британцы добросовестно не урегулируют эти вопросы, подобные ситуации всегда будут происходить на наших границах... Как говорят у вас в стране: «Флаг вам в руки!» — добавил Макрон.

Не обошёл вниманием французский лидер и оборонный альянс AUKUS, из-за которого Франция потеряла выгодный контракт на поставки подводных лодок Австралии. По словам Макрона, Париж не может игнорировать тот факт, что Лондон был «ярым сторонником» создания альянса, который противоречит «французскому видению в Индо-Тихоокеанском регионе». «Всё это, мягко говоря, не самый очевидный признак дружбы», — отметил президент.

Впрочем, как отмечает The Daily Telegraph, Макрон рассчитывает на то, что вскоре Франция и Великобритания смогут уладить вопрос о ловле рыбы в британских территориальных водах. По его словам, в последние несколько недель сторонам удалось достичь некоторого прогресса в этом вопросе и Париж приветствует «искреннее возобновление контактов».