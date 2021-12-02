Ouest-France: эксперты посоветовали Франции быть скромнее во время председательства в ЕС

Эксперты призвали Францию демонстрировать «меньше стилистических эффектов», но «больше скромности» в ходе своего председательства в Европейском союзе в первой половине 2022 года, сообщает Ouest France. Как подчеркнули специалисты в представленном правительству докладе, из-за своей слишком активной позиции Франция может вызвать отторжение у партнёров по европейскому блоку, а её идеи о стратегической автономии ЕС вряд ли понравятся странам Восточной Европы.
Эксперты призвали Францию демонстрировать «меньше стилистических эффектов», но «больше скромности» и «согласованности действий» в ходе своего председательства в Европейском Союзе в первой половине 2022 года, сообщает Ouest France. Как передаёт издание, соответствующий доклад был представлен правительству во вторник 30 ноября 2021 года. «Активная роль Франции и Президента Республики всеми признана, но может стать объектом критики и вызвать сопротивление», — предупреждают специалисты в 300-страничном документе, заказанном государственным секретарем по европейским делам Клеманом Боном.
«Существует риск, что Франция из-за своей слишком активной позиции может вызвать «отторжение», — отмечает комитет, в который вошли двенадцать ученых и экспертов, председателем которого стал преподаватель политологии в католическом университете Лилля Тьерри Шопен.
Председательство Франции в ЕС должно «способствовать дальнейшему продвижению европейских амбиций Франции», замечают эксперты, советуя правительству уделять внимания «публичным дебатам с конкретными результатами» и согласованию своих действий с другими европейскими странами. Одним словом, специалисты советуют брать за образец Роберта Шумана — одного из отцов-основателей Евросоюза, — чем Виктора Гюго.
Как напоминает издание, стратегическая автономия ЕС, которую президент Франции Эммануэль Макрон сделал своей излюбленной темой, вызывает скептицизм у некоторых партнеров Парижа в ЕС, в частноти, у стран Восточной Европы, опасающихся поставить под угрозу свои связи с НАТО и Соединенными Штатами.
Председательство в ЕС также должно способствовать «укоронению Европы во Франции», общественное мнение которой является одним из самых евроскептических, подчеркивают эксперты. «Франция стоит за крупнейшими европейскими достижениями [...] и за её наиболее заметными «пробуксовками», напоминают специалисты , ссылаясь на провал проекта Европейского оборонного сообщества в 1954 году или отказ Франции от Европейской конституции в 2005 году.
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