BFM TV: не антиевропейский жест, а возвращение к корням — Макрон незаметно поменял цвет государственного флага

Уже несколько месяцев над административными зданиями во Франции развевается слегка изменённый триколор: Эммануэль Макрон решил заменить синий цвет, который используется во флаге Евросоюза, на более тёмный оттенок, сообщает BFM TV. Окружение президента настаивает, что это не «антиевропейский» жест, а возвращение к исконному цвету одного из символов государства, утверждённому после Французской революции.

Он развевается над всеми административными зданиями — это один из символов Республики. На записи 2018 года видно, что в триколоре используется «кобальт синий» — такой же оттенок, как во флаге Евросоюза. Однако несколько месяцев назад синяя часть потемнела и стала цвета «морской синий». Разница заметна на примере двух выступлений главы государства: слева — 31 декабря 2017 года, справа — несколько дней назад, 9 ноября.

ТОМА СУЛЬЕ, замначальника отдела политики BFM TV: Принимая такое решение, Эммануэль Макрон хочет сделать его символом: возвращение к синему времён Французской революции, цвету Республики — это в некотором роде возвращение к корням.

В 1976 году президент Валери Жискар-д’Эстен решил изменить синий цвет французского флага, который признали слишком воинственным. В результате он выбрал «кобальт синий», как на флаге Евросоюза.

Эммануэль Макрон принял своё решение в июле 2020 года по совету операционного директора Арно Жоланса.

ЭЛИОТ БЛОНДЕ, фотограф агентства Abaca Press, соавтор книги «Елисейский дворец: конфиденциально»: Каждая деталь передаёт индивидуальность, и для нас важно отметить эту информацию, это изменение синего оттенка, потому что оно также указывает на желание президента и его команды создать вокруг его президентства цветовую гамму, которую он смог бы себе подобрать.

Не все французские флаги заменили: новшество затронуло только те, которые установлены на административных зданиях, например, Елисейском дворце или Национальном собрании. Окружение Эммануэля Макрона заверяет, что такое решение является не «антиевропейским», а скорее обычной заменой, которая призвана снова вывести на первый план Республику.

Дата выхода в эфир 15 ноября 2021 года.