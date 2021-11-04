France 24: Макрон поблагодарил Меркель за всё, что она сделала для Европы

Во время последней поездки Ангелы Меркель во Францию в статусе канцлера президент Эммануэль Макрон поблагодарил её за служение единой Европе, передаёт France 24. В знак признательности французский лидер наградил Меркель, которая находилась во главе Германии в течение 16 лет, орденом Почётного легиона.
В центре этой поездки оказалась не политика или кризис, а скорее сердечные проводы — со стороны не только президента Франции, но и благожелателей, которые собрались в винодельческом регионе Бургундия.
АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, канцлер Германии: (У нас. — ИноТВ) с Францией чудесная дружба. А сегодня президент показал мне чудесное место, где можно по-настоящему узнать Францию такой, какая она есть за пределами Парижа.
За то время, что она находилась у власти, Ангела Меркель застала четырёх французских президентов и наладила отношения со всеми со времени ссор после финансового кризиса 2008 года и до пандемии коронавируса — очередного серьёзного кризиса, в котором Эммануэль Макрон был рад получить надёжного партнёра. Свою признательность он выразил, вручая Меркель высшую награду Франции — Большой крест ордена Почётного легиона.
ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции:Я думаю, мы встряхнули множество вещей, а за последние годы мы много сделали для Европы. Спасибо за ваше терпение и снисхождение ко мне. Но, прежде всего, огромное спасибо, дорогая Ангела, за всё, что вы сделали для нашей Европы.
Ожидается, что Меркель отойдёт от власти через несколько недель после того, как сформируется новая коалиция. Она отказалась баллотироваться на пятый срок подряд на недавно прошедших выборах.
Военный историк Юрий Кнутов прокомментировал в беседе с RT статью издания Die Welt о том, что операция немецко-фашистских захватчиков «Тайфун», в ходе которой они должны были захватить Москву, провалилась из-за дождей и проблем с материально-техническим обеспечением.
Председатель клуба болельщиков сборной России Russia United Эдуард Латыпов заявил, что хорватская полиция не позволяет фанатам покидать отель в Сплите накануне отборочного матча чемпионата мира — 2022.
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT статью издания Die Welt о том, что операция немецко-фашистских захватчиков «Тайфун», в ходе которой они должны были захватить Москву, провалилась из-за дождей и проблем с материально-техническим обеспечением.
Российский экипаж в составе Алексея Стульнева, Владислава Жаровцева, Дмитрия Захряпина и Кирилла Антюха выиграл золото в соревнованиях четвёрок на этапе Кубка Европы по бобслею, который проходит в Лиллехаммере.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на угрозы украинских военнослужащих уничтожить «так называемых мигрантов» на белорусско-польской границе, если они предпримут попытку прорыва на территорию Украины.
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю рассказал о своём отношении к тому, что экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов никогда не выходил биться с флагом России.
Россия и Белоруссия подписали контакты, предусматривающие поставки белорусской стороне истребителей, вертолётов, средств ПВО и прочих видов оружия, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) России Дмитрий Шугаев заявил, что российская сторона готова обсуждать развитие военно-технического сотрудничества (ВТС) с Ираном.
Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко высказался о позиции исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины Александра Петракова по поводу украинских игроков, выступающих в России.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая назвала Россию ответственной за миграционный кризис на белорусско-польской границе.