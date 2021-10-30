Das Erste: исторический случай — Меркель выведет своего потенциального преемника на арену G20

На выходных в Риме пройдёт саммит G20, на который Ангела Меркель берёт с собой вице-канцлера Олафа Шольца. Как отмечает телеканал Das Erste, это можно расценивать как исторический случай, подчёркивающий преемственность в немецкой политике: Меркель возьмёт Шольца на предстоящие переговоры и тем самым выведет потенциального будущего главу правительства Германии на международную арену.
Наш корреспондент Аня Миллер сейчас в Риме. Для Ангелы Меркель это последний визит на саммит G20, поэтому на этот раз она приезжает не одна, не так ли?
АНЯ МИЛЛЕР, корреспондент DasErste:Совершенно верно. Вместе с ней будет вице-канцлер Олаф Шольц, и это, как говорят здесь в немецких кругах, на самом деле историческая возможность: когда бы ещё канцлер могла вывести своего потенциального преемника на такую большую международную сцену. Ещё одна причина в том, что сегодня во второй половине дня в Риме проходит также встреча министров финансов. Однако Меркель возьмёт Шольца и на двусторонние переговоры, которые состоятся позже. В целом это расценивается здесь как сигнал большой преемственности в том, что касается немецкой политики.
И какими будут основные вопросы предстоящих обсуждений?
АНЯ МИЛЛЕР:На самом деле это по-прежнему программа действий по климату. Нужно привлечь на свою сторону не только Китай и Россию, которые придерживаются иной позиции по ископаемым источникам энергии. Индию ещё также предстоит убедить в перспективности плана по отсутствию отрицательного воздействия на климат к 2050 году. Это одна из крупных тем. Другая, разумеется, связана со здоровьем. Проект COVAXкак раз добился того, что по крайней мере 17 процентов доз прививок, предусмотренных для более бедных стран, вообще удалось распределить к настоящему времени. Oxfamсейчас провёл расследование и установил, что лишь 1,8 процента более бедных стран уже прошли вакцинацию. Это означает, что в любом случае потребуется ещё больше усилий, чтобы защитить их от коронавируса. Речь также пойдёт о форуме по здравоохранению. Там будет обсуждаться, займётся ли его основанием ВОЗ или Всемирный банк. Так что здесь тоже предстоит разобраться с серьёзным вызовом. И на то, чтобы решить все эти крупные проблемы и вопросы мирового значения, будет всего два дня.
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк и политолог Юрий Светов прокомментировали в беседе с RT заявление министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая назвала Россию ответственной за миграционный кризис на белорусско-польской границе.
Комиссия продолжает исследовать причины авиакатастрофы с единственным лётным экземпляром самолёта Ил-112В. Об этом заявил замглавы Минпромторга России, председатель комиссии по расследованию происшествия Олег Бочаров.
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о ситуации в энергетике говорит о его неадекватном восприятии происходящего в стране, утверждает депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Алексей Кучеренко.
Операция немецко-фашистских захватчиков «Тайфун», в ходе которой они должны были захватить Москву, провалилась из-за дождей и проблем с материально-техническим обеспечением, утверждает журналист Die Welt Флориан Штарк.
Журналист Гленн Гринвальд, который стал всемирно известным благодаря публикации сенсационных разоблачений экс-сотрудника АНБ Эдварда Сноудена, в эфире RT прокомментировал расследование в США по факту штурма Капитолия 6 января.
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев на полях выставки Dubai Airshow заявил о старте российских поставок в Индию зенитных ракетных систем (ЗРС) большой и средней дальности нового поколения С-400.
Журналист Гленн Гринвальд, который стал всемирно известным благодаря публикации сенсационных разоблачений экс-сотрудника АНБ Эдварда Сноудена, в эфире RT заявил, что сторонники Джо Байдена планировали так называемую новую войну с терроризмом — борьбу с правыми экстремистами — ещё до штурма Капитолия 6 января, а сами беспорядки стали для этого «идеальным оправданием».
В посёлке Залари Иркутской области следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента между местными жителями и рабочими одного из строительных объектов, в результате которого погибли два человека, ещё пятеро пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.
Глава британского МИД Лиз Трасс в статье для издания The Sunday Telegraph призвала европейские страны объединиться в противостоянии строительству газопровода «Северный поток — 2», которое официально завершилось уже в сентябре.
Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip выяснил, как россияне провели дополнительные ноябрьские выходные. Оказалось, что большинство остались дома, а те, кто отправился в поездку, чаще выбирали Москву, Сочи и Санкт-Петербург.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках встречи с министром иностранных дел Китая Ван И выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Тайваня. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Соединённых Штатов Неда Прайса.
Главный терапевт, заведующий отделением ЧУЗ «Центральная клиническая больница «РЖД-Медицина», врач-терапевт высшей категории Сергей Черёмушкин рассказал, что любое сопутствующее заболевание осложняет течение коронавируса.