Das Erste: исторический случай — Меркель выведет своего потенциального преемника на арену G20

На выходных в Риме пройдёт саммит G20, на который Ангела Меркель берёт с собой вице-канцлера Олафа Шольца. Как отмечает телеканал Das Erste, это можно расценивать как исторический случай, подчёркивающий преемственность в немецкой политике: Меркель возьмёт Шольца на предстоящие переговоры и тем самым выведет потенциального будущего главу правительства Германии на международную арену.

Наш корреспондент Аня Миллер сейчас в Риме. Для Ангелы Меркель это последний визит на саммит G20, поэтому на этот раз она приезжает не одна, не так ли?

АНЯ МИЛЛЕР, корреспондент Das Erste: Совершенно верно. Вместе с ней будет вице-канцлер Олаф Шольц, и это, как говорят здесь в немецких кругах, на самом деле историческая возможность: когда бы ещё канцлер могла вывести своего потенциального преемника на такую большую международную сцену. Ещё одна причина в том, что сегодня во второй половине дня в Риме проходит также встреча министров финансов. Однако Меркель возьмёт Шольца и на двусторонние переговоры, которые состоятся позже. В целом это расценивается здесь как сигнал большой преемственности в том, что касается немецкой политики.

И какими будут основные вопросы предстоящих обсуждений?

АНЯ МИЛЛЕР: На самом деле это по-прежнему программа действий по климату. Нужно привлечь на свою сторону не только Китай и Россию, которые придерживаются иной позиции по ископаемым источникам энергии. Индию ещё также предстоит убедить в перспективности плана по отсутствию отрицательного воздействия на климат к 2050 году. Это одна из крупных тем. Другая, разумеется, связана со здоровьем. Проект COVAX как раз добился того, что по крайней мере 17 процентов доз прививок, предусмотренных для более бедных стран, вообще удалось распределить к настоящему времени. Oxfam сейчас провёл расследование и установил, что лишь 1,8 процента более бедных стран уже прошли вакцинацию. Это означает, что в любом случае потребуется ещё больше усилий, чтобы защитить их от коронавируса. Речь также пойдёт о форуме по здравоохранению. Там будет обсуждаться, займётся ли его основанием ВОЗ или Всемирный банк. Так что здесь тоже предстоит разобраться с серьёзным вызовом. И на то, чтобы решить все эти крупные проблемы и вопросы мирового значения, будет всего два дня.

Спасибо, это была Аня Миллер в Риме.

Дата выхода в эфир 29 октября 2021 года.