Le Figaro: президент Макрон готовит почву для своего переизбрания

Обращение к нации по ключевым темам повестки дня стало по факту предвыборной речью Эмануэля Макрона, пишет Le Figaro. С одной стороны, президент Франции постарался показать, что оставшиеся пять месяцев своего срока будет заниматься делом, а не словом, а с другой — подготовил почву для новой предвыборной кампании, но напрямую о своём выдвижении не заявил.

«Президент Макрон готовит почву для кандидата Макрона», — пишет Le Figaro о выступлении французского президента перед нацией, которое состоялось вчера вечером. Объявив о прекращении выплат по безработице тем, кто не хочет искать работу, он вызвал переполох в предвыборном поле. И даже не столь важно, что эта идея не нова, — само заявление вызовет беспокойство у противников на выборах.

То же касается и новости о строительстве новых атомных реакторов. Макрон соединяет воедино экологию и технологический прогресс. Тем самым, как отмечает автор статьи, он рубит сук под кандидатами от правых, которые прямо накануне говорили о своей приверженности атомной энергетике.

Ценность работы, модернизация промышленности, пенсионная реформа в перспективе, усиление безопасности, права и обязанности — французский президент явно точно подбирал тональность своих высказываний, чтобы отобрать часть будущих избирателей у правых.

Однако у Макрона сейчас задача не в том, чтобы быть одновременно и правым, и левым кандидатом, а в том, чтобы быть и кандидатом, и президентом одновременно. Президентом до последних минут своего срока и кандидатом на грядущих выборах — так, чтобы не говорить об этом, но чтобы все поняли. И выдержать баланс здесь довольно сложно, пишет автор статьи.

Так, у Макрона из-за этого может проявиться склонность к сдержанности. В частности, она проявилась в пересмотре инициативы по трудовому договору с молодёжью, чтобы сэкономить государственные средства. С другой стороны, это сыграло с ним злую шутку в случае с пенсионной реформой: он стал говорить о ней ещё 12 июля, отложил её из-за пандемии, в итоге получилось, что то ли он признал, что боится сложностей и критики, то ли прямо показал, что рассчитывает на второй срок.

И всё же, какими бы важными ни были санитарные меры, нельзя ограничивать конкретику только ими. Поэтому Макрон пытался убедить французов, что оставшиеся пять месяцев он будет заниматься не только словом, но и делом, пишет Le Figaro.