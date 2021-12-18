Le Figaro: плохие итоги и неубедительные слова — телеинтервью Макрона смотрела только четверть французов

Большинство жителей Франции не смотрело недавнее интервью президента Эммануэля Макрона на телевидении, в отличие от его предыдущих выступлений по вопросу пандемии, приводит Le Figaro данные социологического опроса. На этот раз глава государства хотел выгодно представить итоги своего президентства перед выборами, однако больше половины французов считают его политические решения неподходящими, а приводимые аргументы — неубедительными.

Двухчасовое интервью Эммануэля Макрона, которое транслировали телеканалы TF1 и LCI, почти не заинтересовало французов, пишет Le Figaro. Согласно результатам опроса аналитического центра Odoxa Backbone Consulting, всего 9% населения Франции посмотрели его полностью, а 16% — частично. «Это очень низкие показатели по сравнению с обычными», — указывает руководитель исследования Эмиль Лёклерк.

Разница тем более показательна на фоне предыдущих выступлений главы государства, которые вызвали живой интерес у зрителей. Так, 9 ноября речь президента слушало 64% граждан, а 12 июля — 71% жителей страны. Однако, как отмечает французская газета, тогда Макрон говорил об эпидемиологической обстановке в стране и должен был объявить о новых ограничениях.

Что касается интервью в среду, то статистика по нему не внушает оптимизма: по данным опроса, только 37% французов посчитали слова президента «убедительными». Как подчёркивают в Odoxa, это «самый низкий зафиксированный показатель для всех его выступлений с начала кризиса в здравоохранении». Прозрачность заявлений главы государства также понравилась не всем, потому что лишь половина жителей Франции предположила, что Эммануэль Макрон «знает, куда идёт», и только 40% его слова смогли обнадёжить.

Таким образом, своим появлением на телеэкранах президент добился результата, противоположного ожидаемому, считает издание. Глава государства хотел выгодно представить результаты своего президентства, отстаивая свои решения, однако больше половины французов считают итоги его пятилетки плохими, в том числе по вопросам иммиграции (79%), покупательской способности (76%) и безработицы (61%). Эмиль Лёклерк рассказывает, что в опросе, проведённом за неделю до выступления, 44% респондентов называли Макрона «хорошим президентом». «Он не только не улучшил процентное соотношение французов, которые положительно оценивают (его президентство. — ИноТВ), но даже его ухудшил», — анализирует данные эксперт.

Кроме того, зрителям не понравилась выбранная Эммануэлем Макроном линия поведения: почти две трети считают, что он «скорее выступал в качестве кандидата, а не президента». По их мнению, глава государства «пользуется своей должностью президента, чтобы проводить кампанию в СМИ для своего переизбрания».

Изменило это интервью мнение французов о лидере страны или нет, его результат неудовлетворительный, пишет Le Figaro: 63% опрошенных не хотят, чтобы Эммануэль Макрон выдвигал свою кандидатуру на президентские выборы в 2022 году.