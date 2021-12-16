«Демонстрация самодовольства» — Le Figaro о большом интервью Макрона французским телеканалам

Большое интервью Эммануэля Макрона французскому телевидению 15 декабря призвано было показать президента искренним и близким к народу лидером, однако на деле превратилось в демонстрацию его самодовольства, констатирует заместитель главного редактора Le Figaro Винсен Тремоле де Вилье. По словам журналиста, все два часа разговора с журналистами Макрон посвятил собственной персоне, не оставив места обсуждению направления развития страны, которое было обещано.

До начала последнего большого интервью Эммануэля Макрона французскому телевидению жители страны надеялись, что на этот раз глава государства «не будет пытаться продемонстрировать широту своего интеллекта и основательность своей компетентности», однако несмотря на провозглашённую скромность, разговор не раз превращался в демонстрацию его самодовольства, констатирует в редакционной статье заместитель главного редактора Le Figaro Винсен Тремоле де Вилье.

По его словам, Макрон при посредничестве двух журналистов попытался завязать разговор с французами, «показать себя не богом с Олимпа, а одним из них», однако парадоксальным образом, ему не удалось достичь желаемой цели — выглядеть искренним. Если обещанной темой интервью должен был быть ответ на вопрос: «Куда направляется Франция?», то на деле беседа ежесекундно вращалась вокруг вопроса: «Кто такой Макрон», замечает обозреватель. Эммануэль Макрон хотел дать понять, что жестокая, трагическая реальность изменила его.

В то время как о пяти годах правления Макрона рассказывали образы, вошедшие в историю: горящая Триумфальная арка, страна, охваченная ковидом, обезглавливание учителя Сэмюэля Пати, — а также, эпизоды ставшие анекдотами: скандал с советником Александром Беналля, неудачная фраза о «бешеных деньгах», вкладываемых в социальные пособия, — слова главы государства должны были продемонстрировать, что власть стала для него «эликсиром мудрости, смирения, зрелости», а его бурный темперамент уступил место уважению. «Два часа трансляции, в течение которых итоги деятельности, планы и личность президента заняли всё пространство», — резюмирует журналист.

Тем не менее чувство превосходства, которое с первого дня характеризовало «макронизм», возможно, больше не является постоянной величиной, замечает автор статьи. Успех Валери Пекресс, прорыв Эрика Земмура, который на несколько пунктов приблизился к возможности пройти во второй тур президентских выборов, и устойчивые позиции Марин Ле Пен показывают, что политика идёт своим чередом.

Эммануэль Макрон, тем временем, на полном серьёзе заявил в интервью, что «не занимается политикой», однако разместил штаб своей предвыборной кампании в Елисейском дворце. «Его итоги — это он сам, кандидат — он сам, программа — он сам», — обобщает свои впечатления от просмотра интервью с президентом обозреватель Le Figarо.