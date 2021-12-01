Times: «радикальный националист» Земмур объявил об участии в президентских выборах и пообещал спасти Францию

Радикальный националист Эрик Земмур официально объявил о своём участии в предстоящих президентских выборах во Франции, пишет The Times. Среди прочего он заявил, что «сейчас настало время не реформировать Францию, а спасать её».
Эрик Земмур — журналист, известный своим радикальным национализмом, — официально вступил в президентскую гонку во Франции и пообещал «спасти» страну, пишет The Times.
63-летний политик, который дважды был осуждён за разжигание расовой ненависти, объявил о выдвижении своей кандидатуры. Неофициально же о своём намерении поучаствовать в президентской гонке он заявил ещё летом, ворвавшись тем самым на политическую арену. В опросах общественного мнения его рейтинг сразу взлетел так, что он начал конкурировать с Марин Ле Пен, являющейся «знаменосцем крайне правых».
«Сейчас настало время не реформировать Францию, а спасать её. Вот почему я решил баллотироваться в президенты», — сказал Земмур в видео, размещённом в социальных сетях.
Он также вновь озвучил свой основной посыл, что многие французские избиратели «больше не узнают» свою страну — намёк на изменения, которые Франция претерпела в результате наплыва мигрантов из мусульманских и африканских стран.
Его презентационное видео включало кадры насилия на французских улицах, а также кадры из старых новостных хроник. Он подчеркнул, что французы больше не должны «чувствовать себя иностранцами в своей стране». Земмур также выступил с резкой критикой «элит», «политкорректных», «исламо-левых» и приверженцев «прогрессивной» политики.
Как отмечает The Times, даже неофициальное участие Земмура в предвыборной гонке изменило ход избирательной кампании, заставив усомниться в том, что во втором туре вновь повторится дуэль 2017 года между лидером Национального объединения Марин Ле Пен и нынешним президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Сама Ле Пен назвала Земмура «любителем» с более радикальными, чем у неё, идеями. В интервью одной из радиостанций она заявила, что он не принёс в лагерь националистов ничего нового и что часть его политической программы полностью противоречит её воззрениям.
«Он полемист. Это не кандидат в президенты. Он разделяет и раскалывает людей», — подчеркнула Ле Пен.
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