Французский Трамп — France Info нашёл много общего между конкурентом Макрона и экс-президентом США

Журналист и эссеист Эрик Земмур, выдвинувший свою кандидатуру на пост президента Франции, во многом похож на предыдущего хозяина Белого дома, утверждает France Info: французский интеллектуал так же любит провокации и критикует СМИ, отпускает женоненавистнические комментарии и выступает против мигрантов. Впрочем, за Земмуром не стоит сильная политическая партия со своими ресурсами, а сам он, похоже, не умеет воодушевлять толпу, как это делал Трамп, и не может полагаться на особенности американской избирательной системы.

Обложка его последней книги явно вдохновлена книгой… Дональда Трампа. Оба они, к тому же, прославились благодаря телевидению.

ДОНАЛЬД ТРАМП, бывший президент США: Роб, вы уволены!

ЭРИК ЗЕММУР, кандидат в президенты Франции: О, ну, посмотрим.

Эрик Земмур и Дональд Трамп также очень похожи своей любовью к провокациям, прежде всего на тему иммиграции. Миллиардер боролся с теми, кто приезжал из Мексики:

ДОНАЛЬД ТРАМП, кандидат в президенты США, 2016 год: Они привозят наркотики, преступность, насильников.

Публицист делал похожие заявления, за которые его привлекали к суду. Самые частые его жертвы — мусульмане.

ЭРИК ЗЕММУР, автор книги «Франция ещё не сказала своего последнего слова»: У нас существует иностранный анклав, который больше не соблюдает французские законы, французское право.

Оба также выступают против системы, и главным образом — против прессы.

ЭРИК ЗЕММУР: Да, я критикую средства массовой информации, потому что они транслируют господствующую риторику.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Если вам нравятся СМИ, аплодируйте, если нет — кричите «Бу!»

ТОЛПА: Буууу!

Наконец, у них один и тот же взгляд на проблему равенства мужчин и женщин. Вот что написал в Twitter Дональд Трамп о своей противнице Хилари Клинтон:

ДОНАЛЬД ТРАМП в Twitter: Если она не может удовлетворить собственного мужа, как она удовлетворит Америку?

А вот что написал Эрик Земмур в одной из своих книг:

ЭРИК ЗЕММУР, отрывок из книги «Первый пол»: Парень — тот, кто нападает, одолевает и завоёвывает, кто спит без любви ради удовольствия, а не на всю жизнь.

По обе стороны Атлантики эти высказывания шокируют и вызывают полемику, однако у бывшего американского президента и ультраправого публициста одна и та же стратегия: пиариться на недовольстве народных масс, не отпугивая при этом консерваторов.

ЖЕРАР АРО, бывший посол Франции в Вашингтоне: Нам нужны люди из политической элиты. Трамп — это миллиардер, то есть тот, от которого мы ожидаем, что он умеет управлять экономикой. У нас для успокоения элиты нужен кто-то из культурной интеллигенции, и у Земмура более-менее подходящий образ.

Сторонники расхваливают своего кандидата теми же словами и доводами.

АМЕРИКАНЕЦ: Нам больше не нужен политик в Белом доме.

ФРАНЦУЖЕНКА: Эрик Земмур — он не политик.

ДРУГОЙ АМЕРИКАНЕЦ: Он просто высказал вслух всё, что я думал про себя.

ФРАНЦУЗ: Он произнёс вслух то, что 80 процентов французов думают про себя.

АМЕРИКАНКА: Он честен, он не боится высказывать своё мнение.

ДРУГАЯ ФРАНЦУЖЕНКА: Наконец, он очень честен. У него есть своя точка зрения, и он её придерживается.

Однако в отличие от Дональда Трампа у Эрика Земмура нет ни денег, ни материально-технической поддержки большой партии, и никто не знает, удастся ли ему воодушевить конференц-зал, как это делал миллиардер.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Вы видите — это на самом деле мои волосы.

ЭРИК ЗЕММУР (видео предоставлено его штабом): Общество потребления вырисовывает перспективу «homo economicus», расчётливого и утратившего связи с родиной.

Наконец, Дональд Трамп попал в Белый дом благодаря особой системе голосования, несмотря на меньшинство голосов. Чтобы стать президентом, Эрику Земмуру сперва придётся пройти во второй тур, а потом получить большинство голосов — пока такое развитие событий остаётся сомнительным.

Дата выхода в эфир 20 ноября 2021 года.