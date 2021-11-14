Le Parisien: «знал об опасности, но ничего не сделал» — французский политик обвинил Франсуа Олланда в парижских терактах 2015 года

Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур во время предвыборного митинга возложил вину за теракты 13 ноября 2015 года в Париже на Франсуа Олланда, сообщает Le Parisien. Как передаёт газета, публицист заявил, что Олланд знал о проникновении в страну террористов, но предпочёл смерть французов ограничению миграционного потока. Это заявление прозвучало спустя несколько дней после показаний Олланда в суде над организаторами терактов, напоминает издание.

Необъявленный кандидат в президенты Франции Эрик Земмур снова оказался в центре полемики, сообщает Le Parisien. Через два дня после того, как Франсуа Олланд дал показания в суде по делу о терактах 13 ноября 2015 года, в день, когда Франция почтила память жертв этого преступления, публицист жёстко раскритиковал бывшего президента страны. «Он (Франсуа Олланд) знал, что там будут террористы, но ничего не сделал. Он знал об опасности и предпочёл, чтобы французы погибали, но въезду мигрантов во Францию ничего не препятствовало», — заявил Земмур, выступая на предвыборном митинге в Бордо.

«Я прошу всех быть на высоте по отношению к тому, что испытывают эти исцы, эти жертвы, нет нужды в мести, а есть потребность в справедливости, правде, ясности. Остальное — это чрезмерность, это полемика и даже оскорбление», — прокомментировал это заявление сам Олланд в интервью французским СМИ.

Как напоминает газета, за несколько дней до этого в здании Специального суда присяжных в Париже Франсуа Олланд рассказал о своём опыте 13 ноября 2015 года и о решениях, принятых «в ту ужасную ночь», а также до и после терактов. «Увы, у нас не было информации, которая была бы решающей для предотвращения терактов», — подчеркнул бывший президент.

После нападений в январе 2015 года «каждый день мы находились под угрозой. Мы знали, что готовятся операции, что есть люди, которые смешивались с потоками беженцев, лидеры из Сирии. Мы все это знали», — признал Франсуа Олланд. «Но мы не знали, где, когда и как они собираются нанести удар», — неоднократно настаивал он. «Против нас развязали войну, и мы ответили», — заявил Олланд. Бывший президент подчеркнул, что «Исламское государство»* «поразило нас не за то, как мы действуем за границей, а за то, как мы живём здесь», добавив, что «демократия всегда будет сильнее варварства».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.