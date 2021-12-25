FAZ: преемник Меркель выступил за поставку летального оружия на Украину

Преемник Меркель на посту председателя партии ХДС Фридрих Мерц выступил за поставку Украине летальных вооружений, пишет Frankfurter Allgemeine. По словам Мерца, запрос Киева на поставку оружия полностью легитимен в свете «массового развёртывания российских сил на границе с Украиной».

Новый избранный председатель партии ХДС Фридрих Мерц выступил за поставку Украине летального оружия, пишет Frankfurter Allgemeine. По словам Мерца, необходимо дать «чёткий и твёрдый ответ» на действия Москвы: политик заявил, что запросы Киева на поставки летального оружия абсолютно легитимны в свете «массового развёртывания российских вооружённых сил на границе с Украиной».

Издание напоминает, что Украина, помимо прочего, просила ФРГ поставить ей старые фрегаты, зенитные орудия и компоненты противокорабельных ракет. Однако в Берлине отказали предоставить Украине фрегат для защиты черноморского побережья от гипотетического российского вторжения, пишет Frankfurter Allgemeine, даже несмотря на то, что бывшая глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр изначально поддержала это решение.

Ранее в немецкой политике за более решительную позицию в отношении военных поставок на Украину выступали преимущественно представители партии зелёных, пишет Frankfurter Allgemeine. В частности, один из лидеров зелёных Роберт Хабек предлагал поставить Украине санитарные автомобили, на которые могут быть установлены пулемёты. На данный момент Украина получает летальное оружие, в первую очередь, от США: к примеру, ПТРК «Джавелин». Кроме того, у Киева есть договорённость с Великобританией о совместной постройке военных кораблей.