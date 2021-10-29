24 канал: США призвали союзников снять ограничения на поставки оружия Украине

Помощница министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер заявила, что Америка и дальше будет оказывать Украине помощь в оборонной сфере. Как сообщает «Телеканал новин 24», Купер также призвала всех союзников США снять свои ограничения на поставки Киеву летальных оборонительных вооружений.

США и дальше будут оказывать Украине помощь в оборонной сфере. Как передаёт «Телеканал новин 24», об этом заявила помощница министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер.

Она напомнила, что Вашингтон передал Украине и Грузии новейшие противотанковые системы Javelin, что стало «ярким примером того, как США обеспечивают летальную помощь».

«Все союзники должны снять свои ограничения на поставки летальных оборонительных вооружений. Но многие союзники до сих пор сохраняют ограничения. Некоторые из них касаются программ военной помощи, однако есть и те, что касаются продаж летальных вооружений», — сказала Купер.

Она подчеркнула, что Украина продолжает находиться в фокусе внимания США.

«Мы продолжим обеспечивать помощь в сфере обороны для Украины, в которой она нуждается для своей защиты», — заверила чиновница.

Купер также напомнила о важности реформ в оборонной и других сферах на Украине и подчеркнула, что США поддерживают их проведение.