Handelsblatt: Германия приостановила экспорт своих вооружений в Казахстан

Правительство ФРГ приняло решение остановить экспорт немецкого оружия в Казахстан, сообщает Handelsblatt. Отмечается, что причиной такого шага стала напряжённая обстановка в стране.
После крупных волнений обстановка в Казахстане остаётся сложной, пишет Handelsblatt. На данный момент задержано уже более 4400 человек. Согласно данным местных СМИ, в городе Алма-Ате продолжается антитеррористическая операция.
Как отмечает издание, многие беспокоились по поводу большого количества жертв среди мирного населения. В минувшую пятницу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приказал полиции и военным стрелять «без предупреждения», назвав участников волнений «террористами и бандитами».
Токаев назначил на понедельник день траура по всем жертвам столкновений, пишет Handelsblatt. Кроме того, он продолжил делать перестановки внутри государственного аппарата. Издание напоминает, что ранее Токаев сместил с должности председателя Совета безопасности Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Как сообщает Handelsblatt, на фоне конфликта правительство ФРГ приняло решение остановить экспорт вооружений в Казахстан. Издание пишет, что за прошлый год Германия поставила в Казахстан оружия на общую сумму около €2,2 млн. Как отмечает Handelsblatt, это сравнительно не такая большая цифра — и тем не менее на данный момент экспорт оружия остановлен.
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