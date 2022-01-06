CNN: «хаос и беспорядки» — кризис в Казахстане урегулируют миротворцы ОДКБ

На фоне мощных беспорядков в Казахстане, вызванных ростом цен на топливо, власти этой страны запросили помощь у миротворцев ОДКБ с целью стабилизировать ситуацию, передаёт CNN. Между тем, как отмечает канал, в Москве выразили обеспокоенность ситуацией в этой стране, а также напомнили, что главное в этом контексте — это избежать вмешательства внешних сил.

Правительство Казахстана ушло в отставку на фоне мощных антиправительственных протестов из-за повышения цен на топливо. Теперь же военный альянс, в который входит несколько постсоветских республик, отправит туда миротворческий контингент с целью стабилизировать ситуацию.

Между тем после начала беспорядков президент Казахстана попросил эту группу о помощи. По данным местных СМИ, в ходе столкновений погибло восемь сотрудников сил безопасности при более чем 300 раненых. Чиновники также объявили о введении режима ЧП. Редактор CNN Ник Робертсон объяснит, что стало причиной такого насилия.

Недавние столкновения протестующих с силами безопасности произошли рядом с главным правительственным зданием в Алма-Ате. Гнев, вызванный стремительным ростом цен на топливо, и дым от свето-шумовых гранат — крупнейший город этой страны, богатой нефтяными ресурсами, потрясли крупнейшие за несколько десятилетий протесты.

На одном неподтверждённом видео, которое появилось в соцсетях, можно наблюдать, судя по всему, тело солдата, которого утаскивают с места протестов его соратники. О состоянии солдата ничего не известно.

Ещё на одной неподтверждённой записи видны, судя по всему, бегущие протестующие и солдаты. Одну фигуру в чёрном люди в форме, похоже, избивают дубинками. В этих непрекращающихся стычках протестующие зачастую одерживают верх. Однако понять, как именно события развиваются в глобальном смысле, — задача совсем не тривиальная, учитывая, что некоторые районы Алма-Аты накрыла тьма: нет электричества, интернет перерезан.

По состоянию на утро среды, по словам чиновников, задержать удалось более 200 протестующих. При этом 95 сотрудников сил безопасности получили ранения, притом что было повреждено 37 служебных автомобилей. К вечеру же среды обеспечением национальной безопасности занялся сам президент. Он также пообещал, что не даст себя свергнуть. При этом, описывая ухудшающуюся обстановку, он — не предоставив, однако, никаких доказательств своих слов — обвинил во всём внешние силы.

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, президент Казахстана: Террористические банды являются по сути дела международными, они прошли серьёзную подготовку за рубежом, и их нападение на Казахстан можно рассматривать и нужно рассматривать как акт агрессии.

В условиях быстро меняющейся обстановки в стране сменился премьер-министр, а правительство подало в отставку, цены на газ были снижены, в то время как власти ввели режим чрезвычайного положения.

В Москве — самой близкой союзнице Казахстана — выразили обеспокоенность, а также призвали к сдержанности.

НИК РОБЕРТСОН, международный дипломатический редактор CNN: Российский МИД заявил, что надеется на мирное разрешение ситуации и скорейшее возращению к норме. Официальный представитель Кремля отметил, что главное — это избежать вмешательства внешних сил. Очевидно, намекая на западное вмешательство, он заявил, что Казахстан сможет разобраться с ситуацией самостоятельно.

К ночи несколько крупных казахстанских городов охватил хаос, а сама страна запросила помощи у региональных союзников, включая Россию. Тем не менее пока что непонятно, будет ли достаточно действий правительства, чтобы умиротворить протестующих, чей гнев, судя по всему, вызван далеко не только ростом цен на топливо.

НИК РОБЕРТСОН: Правительство Казахстана пообещало ввести очень суровые меры в плане безопасности. При этом есть данные о случаях ночной стрельбы на улицах некоторых казахстанских городов. Учитывая, что в страну скоро прибудут миротворцы из России и других стран, Казахстан получит мощную поддержку, которая поможет ему в подавлении протестов.

Ник Робертсон, CNN, Москва.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 06 января 2022 года.