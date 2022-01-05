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France 24: президент Казахстана принял отставку правительства и ввёл чрезвычайное положение

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Продолжительные беспорядки в Казахстане из-за повышения цены на газ вынудили власти пойти на уступки. Цену на топливо снизили, правительство, на которое возложили ответственность за происходящее, распущено, передаёт France 24.
France 24: президент Казахстана принял отставку правительства и ввёл чрезвычайное положение
AP
Президент Казахстана объявил об отставке правительства, на которое он возложил вину за массовые протесты в стране, пишет на своём сайте France 24. Временно до формирования нового кабинета министров обязанности премьер-министра страны будет исполнять вице-премьер Алихан Смаилов.
 
Беспорядки в Алматинской области были вызваны повышением цен на газ. Журналисты AFP насчитали как минимум 5 тыс. участников демонстраций. Они разбивали машины, в том числе пожарные. Протесты разгонялись с помощью светошумовых гранат и слезоточивого газа.
 
Полиция задержала более 200 человек, и несколько десятков полицейских получили травмы. Протестующие блокировали дороги, нарушали общественный порядок.
 
За несколько часов до отставки правительства президент страны Токаев объявил о введении чрезвычайного положения в Алматы и Мангистауской области на срок до 19 января. При этом вводится комендантский час с 23 часов вечера до 7 часов утра. Глава страны также призвал прекратить демонстрации, не вестись на провокации извне и внутри страны, не штурмовать официальные здания.
 
Протесты начались ещё в воскресенье после подъёма цен на сжиженный газ и с запада страны распространились на город Актау на берегу Каспийского моря. Во вторник, чтобы прекратить протесты, власти пошли на уступки и снизили цену на газ до 50 тенге за литр (около €0,1) вместо 120 тенге, установленных в начале года. Но это не привело к умиротворению протестующих, которые по-прежнему требовали встречи с президентом страны.
 
Тот заверил, что над ситуацией уже работает правительственная комиссия. Но при этом глава государства предостерёг протестующих от нарушения общественного порядка, призвал их проявить ответственность и готовность вести диалог. 

Мангистауская область зависит от поставок сжиженного газа как главного топлива для машин, и любое повышение цен ведёт к удорожанию продуктов питания, которые и без того выросли в цене из-за пандемии. В прошлом казахстанская экономика росла двузначными цифрами, но сейчас она страдает от снижения цен на нефть и от экономического кризиса в России, что привело к девальвации местной валюты и высокой инфляции, пишет France 24. 

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