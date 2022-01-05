France 24: президент Казахстана принял отставку правительства и ввёл чрезвычайное положение

Продолжительные беспорядки в Казахстане из-за повышения цены на газ вынудили власти пойти на уступки. Цену на топливо снизили, правительство, на которое возложили ответственность за происходящее, распущено, передаёт France 24.

Президент Казахстана объявил об отставке правительства, на которое он возложил вину за массовые протесты в стране, пишет на своём сайте France 24. Временно до формирования нового кабинета министров обязанности премьер-министра страны будет исполнять вице-премьер Алихан Смаилов.

Беспорядки в Алматинской области были вызваны повышением цен на газ. Журналисты AFP насчитали как минимум 5 тыс. участников демонстраций. Они разбивали машины, в том числе пожарные. Протесты разгонялись с помощью светошумовых гранат и слезоточивого газа.

Полиция задержала более 200 человек, и несколько десятков полицейских получили травмы. Протестующие блокировали дороги, нарушали общественный порядок.

За несколько часов до отставки правительства президент страны Токаев объявил о введении чрезвычайного положения в Алматы и Мангистауской области на срок до 19 января. При этом вводится комендантский час с 23 часов вечера до 7 часов утра. Глава страны также призвал прекратить демонстрации, не вестись на провокации извне и внутри страны, не штурмовать официальные здания.

Протесты начались ещё в воскресенье после подъёма цен на сжиженный газ и с запада страны распространились на город Актау на берегу Каспийского моря. Во вторник, чтобы прекратить протесты, власти пошли на уступки и снизили цену на газ до 50 тенге за литр (около €0,1) вместо 120 тенге, установленных в начале года. Но это не привело к умиротворению протестующих, которые по-прежнему требовали встречи с президентом страны.

Тот заверил, что над ситуацией уже работает правительственная комиссия. Но при этом глава государства предостерёг протестующих от нарушения общественного порядка, призвал их проявить ответственность и готовность вести диалог.

Мангистауская область зависит от поставок сжиженного газа как главного топлива для машин, и любое повышение цен ведёт к удорожанию продуктов питания, которые и без того выросли в цене из-за пандемии. В прошлом казахстанская экономика росла двузначными цифрами, но сейчас она страдает от снижения цен на нефть и от экономического кризиса в России, что привело к девальвации местной валюты и высокой инфляции, пишет France 24.