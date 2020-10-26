Al Jazeera: сатира на США или расизм — «Борат» снова разделил казахстанцев на два лагеря

В Казахстане реакция на выход новой картины комика Саши Барона Коэна «Борат-2» оказалась неоднозначной, пишет Al Jazeera. Одни понимают, что фильм в первую очередь — сатира на предрассудки и невежество США. Но другие, как в случае и с первой частью, юмора не оценили и считают картину про вымышленного казахстанского журналиста расистской и оскорбительной и даже призывают к её отмене.

Выход нового фильма «Борат-2» британского комика Саши Барона Коэна вновь вызвал неоднозначную реакцию в Казахстане, сообщает Al Jazeera.

Премьера пародийной документальной картины с полным названием «Следующий фильм о Борате: передача огромной взятки американскому режиму для получения выгоды некогда славным народом Казахстана» состоялась в пятницу 23 октября на платформе Amazon Prime. Режиссёром картины выступил известный по своим комедийным работам американец Джейсон Уолинер.

Как и в первой части, главный герой новой картины — вымышленный персонаж, казахстанский журналист Борат Сагдиев, роль которого исполняет Коэн. Борат придерживается «гипертрофированно расистских, антисемитских и мизогинистских» взглядов, которые в фильме представляются типичными для Казахстана, пишет ресурс.

И хотя картина в первую очередь служит сатирой на американские предрассудки и невежество, а не попыткой высмеять казахстанцев, не все «оценили шутку».

Так, незадолго до выхода картины более 100 тыс. человек подписали онлайн-петицию с требованием отменить фильм. Кроме того, в день премьеры небольшая группа граждан вышла на протест перед зданием консульства США в городе Алматы.

Но особо разгорячённые дискуссии проходили в соцсетях. В Twitter и Instagram в постах под хештегом #cancelborat («Отмените Бората») тысячи казахстанцев обвиняли фильм в расизме и утверждали, что Саша Барон Коэн оскорбляет целую страну.

— Gia Noortas (@GiaNoortas) October 24, 2020

Надпись на изображении: «Я Борат, я делаю рекламу, украв идентичность недостаточно представленного в мировой культуре этнического меньшинства #ОстановитеНенавистьРадиВыгоды #МыВамНеШутка».

Делу не помогло ещё и то, что перед премьерой фильма рекламщики создали в Instagram и Twitter фейковые аккаунты казахстанского правительства. Поначалу страницы по большей части писали про погоду и деятельность министров.

— Republic of Kazakhstan (@KazakhstanGovt) September 29, 2020

«Республика Казахстан»: «Малоизвестный факт: казахи первыми приручили лошадей. Ещё один славный момент в истории нашей великой страны! #технологии #мировая культура».

Правда, в тот же день, 30 сентября, фейковый аккаунт опубликовал пост с поздравлениями Дональду Трампу, «большому другу казахского народа», по случаю победы в ещё даже не состоявшихся первых президентских дебатах. Когда, по всей видимости, странице указали на несостыковку, «правительство» ответило: «Просим прощения. Хотя в правительство и был закуплен аккаунт с широкополосным доступом в интернет, мы пока не можем следить за дебатами из-за плохого сигнала Wi-Fi. Пожалуйста, сообщайте, как будут развиваться события!» И спустя несколько минут ещё один пост о том, что фейковые власти смогли подключиться к Wi-Fi соседнего Узбекистана и теперь снова могут смотреть дебаты.

Как отмечает AL Jazeera, представитель премьер-министра Казахстана всё-таки сделал заявление о том, что упомянутый аккаунт никак не связан с настоящим правительством страны. Впрочем, от комментариев в отношении самого фильма казахстанские власти на этот раз воздержались. Что нельзя сказать о первой части картины, «Борат: изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана». Правительство изначально раскритиковало фильм 2006 года, однако позднее, в 2012 году, министр иностранных дел Казахстана Ержан Казыханов заявил, что он «благодарен «Борату» за то, что тот помог привлечь туристов».

Но в казахстанском обществе оценки картины куда менее однозначны. «Борат снова разделил казахстанцев на два лагеря, — объяснила ресурсу специалист по маркетингу из Казахстана Татьяна Фоминова. — Некоторые очень сильно возмущены и утверждают, что весь фильм — ложь, потому что снимали его в Румынии, а не в Казахстане. Нашей стране всего 30 лет и государственная символика по-прежнему имеет сакральное значение. Другая половина понимает, что фильм в первую очередь про Соединённые Штаты и Саша Барон Коэн выбрал Казахстан практически случайно».

Как признала эксперт, из-за «Бората» многие иностранцы действительно смеются над Казахстаном и считают, что всё показанное в картине отражает реальность. По словам Фоминовой, она лично сталкивалась с подобной реакцией во время своей поездки в США — это было неприятно, но обиду на создателей фильма она не держит.

«Уровень абсурдности и коррупции в нашей стране настолько высок, что «Борат» — последнее, о чём стоит беспокоиться. Внимание мировых СМИ Казахстан привлекает только своими непрерывными политическими и общественными скандалами. «Борат» не может ещё сильнее ухудшить такой имидж», — считает казахстанка.