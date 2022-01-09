France 24: после нескольких дней погромов в Казахстан вернулось «зловещее спокойствие»

Благодаря жёстким мерам правительства и помощи миротворцев протесты в Казахстане удалось подавить, и на улицы Алма-Аты опустилось «зловещее спокойствие», передаёт France 24. Жители страны ждут от президента Касым-Жомарта Токаева решений для улучшения жизненных условий и своего материального состояния.

Сгоревшие машины и обугленные здания. Зловещее спокойствие вернулось на улицы Алма-Аты — крупнейшего города Казахстана — после того, как правительство подавило протесты. Из офисов по-прежнему поднимается дым, силы безопасности вместе с российскими военнослужащими патрулируют улицы. Президент дал им указание в случае необходимости «открывать огонь на поражение».

(Глава государства. — ИноТВ) Касым-Жомарт Токаев назвал протестующих «бандитами» под иностранным влиянием. В соцсетях он заявил, что в стране проходит контртеррористическая операция для восстановления правопорядка. Жители Алма-Аты по-разному оценивают позицию правительства.

ЖИТЕЛЬ АЛМА-АТЫ: [Я думаю, правительство пойдёт на] какие-то уступки, какие-то бонусы там, какие-то пособия для народа, потому что народ слишком бедно живёт.

ДРУГОЙ ЖИТЕЛЬ АЛМА-АТЫ: Нет, это не в сегодняшний день это всё началось и не сегодняшним днём это всё закончится, я думаю. Если президент наш, уважаемый президент, не примет правильные решения.

Протесты начались после того, как цены на газ взлетели почти в два раз, и быстро распространились по всей огромной стране. Здесь чувствуется массовое недовольство авторитарным режимом, а также тяжёлыми условиями жизни, несмотря на богатство природных ресурсов.

Столкнувшись с крупнейшими протестами после получения независимости от России 30 лет назад, президент Токаев попросил Москву о помощи. С четверга в Казахстан прибыло свыше 70 самолётов с российскими военнослужащими. Они взяли под контроль аэропорт и, по-видимому, помогли казахстанским службам безопасности подавить мятеж. Каналы связи, по большей части оборванные, блокируются по всей стране. За густой пеленой неопределённости остаются жёсткие меры.