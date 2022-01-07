CNN: Токаев приказал силовикам открывать огонь без предупреждения для прекращения беспорядков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приказал силам безопасности «открывать огонь без предупреждения» для подавления протестов, переросших в беспорядки, сообщает CNN. Как передаёт сайт телеканала, Токаев заявил, что террористы по-прежнему применяют оружие и наносят ущерб имуществу граждан, поэтому контртеррористические акции следует продолжать до полной ликвидации боевиков.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приказал силам безопасности «открывать огонь без предупреждения» для подавления протестов, переросших в беспорядки, которые парализовали бывшую советскую республику и, по сообщениям, привели к гибели десятков человек, сообщает CNN.

В «непреклонном» публичном выступлении в пятницу Токаев заявил, что беспорядки, начавшиеся в начале этой недели в результате протестов против повышения цен на топливо, были организованы хорошо подготовленными «бандитами-террористами» как внутри страны, так и за её пределами. Государственные СМИ Казахстана сообщили в пятницу, что 18 сотрудников службы безопасности и 26 вооружённых преступников были убиты в ходе насильственных протестов. Более 3 тыс. человек было задержано.

Токаев также заявил, что ситуация в Алма-Ате «стабилизировалась» и что введение чрезвычайного положения даёт результаты. «Террористы по-прежнему применяют оружие, наносят ущерб имуществу граждан. Поэтому контртеррористические акции следует продолжать до полной ликвидации боевиков», — заявил президент Казахстана.

Как передаёт сайт телеканала, в выступлении президента была предпринята попытка подорвать представление о том, что демонстрации стали результатом народных волнений, которые переросли в беспорядки. Токаев заявил, что насилие было результатом действий хорошо организованного врага, осуществляющего террористические атаки с помощью конспиративных ячеек и «специалистов», умело использующих дезинформацию и фейки и способных манипулировать настроениями людей.

«Их акции показали наличие чёткого плана на военные, административные и социальные объекты во всех областях, слаженную координацию действий, высокую боеготовность и звериную жестокость», — сказал Токаев.

Однако несколько протестующих, выступавших перед международными СМИ, не согласились с этой характеристикой, отмечает CNN. «Мы не бандиты и не террористы», — сказала одна женщина. «Единственное, что здесь процветает, — это коррупция», — добавила она.