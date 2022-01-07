«Москва не может допустить хаоса в стратегически важной стране» — Les Echos о причинах отправки миротворцев в Казахстан

Вооружённые столкновения в Казахстане, который раньше казался Москве образцом стабильности, застали врасплох как наблюдателей, так и Кремль, пишет Les Echos. Столь быстрое согласие России на оказание военной помощи правительству объясняется, по мнению издания, нежеланием Москвы допустить хаос в стратегически важной соседней стране и заботой о судьбе русскоязычного населения. При этом риск увязания российских войск в казахском конфликте минимален, уверяет газета.

События в Казахстане застали врасплох как наблюдателей, так и Кремль, полагает Les Echos. «До сих пор эта страна казалась примером стабильности и авторитарной модернизации, которую любит Владимир Путин», — подчёркивает специалист по русскому миру из французского Института международных отношений Татьяна Кастуева-Жан.

Тем временем под угрозой свержения демонстрантами, разграбившими арсеналы вооружений после того, как полицейские оставили свои посты, правительство вынуждено был уже через несколько часов обратиться к Москве за помощью, запустив механизм взаимной военной помощи организации ОДКБ. Одновременно с этим Касым-Жомарт Токаев возглавил Совет безопасности страны вместо Нурсултана Назарбаева, который исчез из поля зрения в последние дни.

Хотя договор ОДКБ может быть активирован только в случае внешней агрессии, а не для преследования демонстрантов, власти заявили об угрозе со стороны террористов, возглавляемых неуказанными иностранными державами. Лёгкость, с которой Москва дала положительный ответ на просьбу о военной помощи, может удивить, поскольку существует ненулевой риск, что это вмешательство будет воспринято казахами как вторжение, подчёркивает Татьяна Кастуева-Жан. Это может стать причиной репрессий в отношении части населения, этнически и культурно относящей себя к России, предупреждает эксперт. На долю русского меньшинства приходится примерно пятая часть из 17 млн населения Казахстана, и их судьба по-прежнему важна для Москвы.

Прибытие российских войск практически свело на нет политику суверенитета, которой в течение 30 лет придерживался Нурсултан Назарбаев, пытавшийся сохранять баланс в отношениях с треугольником Россия — Запад — Китай, замечает газета. Однако Кремль не мог допустить, чтобы соседняя страна, третья по величине республика бывшего СССР с развитыми стратегически важными отраслями экономики (нефть, космонавтика, добыча полезных ископаемых), являющаяся, кроме того, членом Евразийского экономического союза, погрузилась в беспорядок или пережила переворот, подчёркивает исследователь.

Казахстан, несмотря на свою небольшую населённость, имеет геополитическое значение для Москвы, пишет Les Echos. Если военная операция и не обходится без политического риска, то риск увязания российских военных в Казахстане остаётся минимальным, полагает издание. «Вооружённые демонстранты, вероятно, не будут иметь большого веса перед российской бронетехникой. Кроме того, мандат на вмешательство предусматривает ограниченный срок», — отмечает газета.

Таким образом, было бы большим преувеличением предполагать, что для Москвы участие в конфликте обернётся «Афганистаном 1979 года» или «гнойником», из-за которого значительное число войск закрепится на её юго-восточном фланге, делает вывод издание. «Таким образом, здесь нет ничего, что могло бы «отвлечь» Владимира Путина от его приоритетного дела — Украины», — заключает Les Echos.