Euronews: в Казахстане объявили о стабилизации ситуации на фоне прибытия миротворцев

Силы ОДКБ продолжают прибывать на два аэродрома в окрестностях Алма-Аты. Власти Казахстана заявили, что ситуация относительно стабилизировалась, в том числе после задержания 4 тыс. человек, которых обвиняют в участии в погромах и вооружённых столкновениях, передаёт Euronews.

Переброска коллективных миротворческих сил ОДКБ на два аэродрома в окрестностях Алма-Аты ведётся круглосуточно. Численность контингента уже может превышать 2,5 тысячи человек, по крайней мере 2 тысячи военнослужащих предоставила Россия.

Как сообщили в Минобороны, миссия миротворцев — охрана инфраструктурных объектов, а не взаимодействие с протестующими или участниками массовых беспорядков. В частности, с их помощью был вновь взят под контроль международный аэропорт Алма-Аты.

Президент Токаев сообщил об относительной стабилизации ситуации в стране. На Западе вызвали критику его слова о том, что им был дан приказ «открывать огонь на поражение без предупреждения» по тем, кого власти называют террористами.

ЭНТОНИ БЛИНКЕН, госсекретарь США: Мы ясно дали понять, что осуждаем насилие, с какой бы стороны оно ни шло, включая насилие в отношении представителей органов власти.



Что касается ОДКБ. У нас есть вопросы относительно сущности обращения в организацию. Неясно, почему властям Казахстана понадобилась помощь извне, мы стремимся получить больше информации на этот счёт.



То, что происходит в Казахстане, отличается от ситуации, сложившейся на границе России и Украины. Тем не менее не стоит забывать один урок из новейшей истории: когда в твоём доме оказались россияне, иногда бывает очень трудно добиться того, чтобы они ушли.

Южная столица Казахстана Алма-Ата сильно пострадала от погромов и вооружённых столкновений. В МВД республики сообщают о 4 тысячах задержанных по всей стране. Арестован также бывший глава Комитета национальной безопасности Карим Масимов, снятый с должности 5 января. Ему выдвинуты обвинения в госизмене.

Дата выхода в эфир 08 января 2022 года.