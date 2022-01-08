Euronews: в Казахстане объявили о стабилизации ситуации на фоне прибытия миротворцев
Переброска коллективных миротворческих сил ОДКБ на два аэродрома в окрестностях Алма-Аты ведётся круглосуточно. Численность контингента уже может превышать 2,5 тысячи человек, по крайней мере 2 тысячи военнослужащих предоставила Россия.
Что касается ОДКБ. У нас есть вопросы относительно сущности обращения в организацию. Неясно, почему властям Казахстана понадобилась помощь извне, мы стремимся получить больше информации на этот счёт.
То, что происходит в Казахстане, отличается от ситуации, сложившейся на границе России и Украины. Тем не менее не стоит забывать один урок из новейшей истории: когда в твоём доме оказались россияне, иногда бывает очень трудно добиться того, чтобы они ушли.
Ссылки по теме
-
«Москва не может допустить хаоса в стратегически важной стране» — Les Echos о причинах отправки миротворцев в Казахстан
-
CNN: Токаев приказал силовикам открывать огонь без предупреждения для прекращения беспорядков
-
CNN: «хаос и беспорядки» — кризис в Казахстане урегулируют миротворцы ОДКБ
-
France 24: президент Казахстана принял отставку правительства и ввёл чрезвычайное положение