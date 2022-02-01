CNN: США определили, кого из представителей российской элиты наказывать санкциями за Украину

США определились со списком российских государственных чиновников и бизнесменов, приближённых к Кремлю, против которых они намерены ввести санкции в случае вторжения России на Украину, рассказал телеканалу CNN высокопоставленный представитель администрации Байдена. Имена не раскрываются заранее, чтобы те, кто попал в список, не смогли избегнуть штрафных мер и не вывели свои активы из страны.

Администрация Байдена определила ряд российских государственных чиновников и бизнесменов высшего уровня, против которых США намерены ввести санкции в случае вторжения России на Украину, сообщил CNN высокопоставленный представитель администрации американского президента.

По словам чиновника, были разработаны «конкретные пакеты санкций» против российской элиты, «находящейся во внутренних кругах Кремля или рядом с ними и играющей роль в принятии государственных решений, или, как минимум, соучаствующей в дестабилизирующем поведении Кремля». Их семьи также будут подвергнуты санкциям, заявил чиновник.

Информация о том, что администрация Байдена готовит санкции против российской элиты, является последней попыткой США удержать Москву от нападения на Украину, поскольку Россия продолжает наращивать силы у границ Украины, отмечает CNN.

На прошлой неделе президент Джо Байден заявил, что он рассмотрит возможность введения санкций против самого президента России Владимира Путина в случае вторжения России на Украину. Однако чиновник из администрации американского президента отказался назвать имена конкретных лиц, в отношении которых США рассматривают возможность введения санкций, поскольку администрация не хочет, чтобы эти лица были заранее предупреждены.

По замечанию чиновника, некоторые имена будут взяты из секретного доклада, который Министерство финансов направило в конгресс в 2018 году, назвав высокопоставленных политических деятелей и олигархов в Российской Федерации. «Мы не можем раскрывать содержание этого списка или называть конкретные имена, учитывая риск уклонения от санкций, но в нём указаны обширные цели и семейные сети, участвующие в хранении их активов», — сказал представитель администрации Джо Байдена.

Санкции, разрабатываемые против высокопоставленных российских чиновников, бизнесменов и других представителей элиты, являются лишь частью целого ряда последствий, которые, по словам США, они готовы наложить на Россию, если она перейдёт к нападению.

«К ним относятся масштабные санкции против крупнейших учреждений в ключевых отраслях промышленности, беспрецедентные меры экспортного контроля, направленные на ослабление способности России реализовывать свои стратегические амбиции, и наказание элиты, близкой к Путину, причастной к его дестабилизирующим действиям, и членов их семей», — сказал чиновник.

Как отмечает CNN, США испытывают всё большее беспокойство в связи с тем, что российское вторжение может произойти в любой момент. На прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что российское вторжение «неизбежно», учитывая массивное и растущее количество войск и военной техники, размещённых вдоль границ Украины.

Высокопоставленный представитель администрации отметил, что многие представители элиты, против которых США собираются ввести санкции, являются «особенно уязвимыми целями» из-за их обширных финансовых связей с Западом. Подразумеваются в данном случае активы, которые будут заморожены, если против них будут введены санкции.

«Приспешники Путина больше не смогут использовать своих супругов или других членов семьи в качестве доверенных лиц для обхода санкций, — подчеркнул чиновник. — Санкции отрежут их от международной финансовой системы и гарантируют, что они и члены их семей больше не смогут пользоваться преимуществами хранения своих денег на Западе и обучения в элитных западных университетах».

Как добавил чиновник из администрации американского президента, «российская элита должна опасаться последствий, которые постигнут её в случае дальнейшего вторжения России».