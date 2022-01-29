ORF: из символа оттепели «Северный поток» превратился в инструмент холодной войны

В своё время газопровод «Северный поток» был символом оттепели в отношениях России и ЕС, сообщает ORF. Но из-за украинского конфликта его младшая сестра «Северный поток — 2» оказалась в самом верху списка возможных санкций против Москвы. Трубопровод превратился в инструмент давления в прямо-таки настоящей холодной войне, рассказывает австрийский телеканал.

На фоне роста мировых цен на энергию зависимость от стран-добытчиков, маршрутов снабжения и договорных отношений приобретает большое значение. Всё это сейчас играет и значительную роль в конфликте Запада с Россией.

Конкретно речь идёт о газопроводе «Северный поток — 2», который уже построен, но ещё не введён в эксплуатацию. Его запуск стал инструментом давления на Россию, угрожающую вторжением на украинской границе.

На трубопроводе сосредоточено большое внимание. Газопровод «Северный поток — 2» длиной 1230 километров находится на самом верху в списке возможных санкций в украинском конфликте. США дали понять…

ВИКТОРИЯ НУЛАНД, заместитель госсекретаря США: Если Россия вторгнется на Украину, немецко-российский газопровод будет остановлен.

«Северный поток — 2» идёт из Нарвского залива до Лубмина в немецкой земле Мекленбург — Передняя Померания. Через него по дну моря можно транспортировать от 55 миллиардов кубометров газа в год. Акцент делается не на увеличении поставок, а на обходе Украины для того, чтобы финансово её ослабить.

США с самого начала выступают против проекта, в том числе и по экономическим причинам, так как Штаты — крупный экспортёр сжиженного газа. «Северный поток — 2» уже достроен, но не введён в эксплуатацию. Пока что. Совсем недавно было создано немецкое дочернее предприятие — сделан ещё один шаг на пути к запуску газопровода.

Его сестра «Северный поток» старше на 10 лет. Она была символом оттепели в отношениях России и ЕС. «Северный поток — 2» же с самого начала был геополитическим проектом Кремля, а теперь трубопровод стал инструментом давления в прямо-таки настоящей холодной войне.

Дата выхода в эфир 29 января 2022 года.