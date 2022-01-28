Fox: кусок металла на дне океана — США пообещали остановить «Северный поток — 2», если Россия вторгнется на Украину

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд отметила, что Соединённые Штаты и союзники по НАТО едины в стремлении дать России «быстрый и жёсткий» ответ в случае отказа Москвы от диалога, пишет Fox News. По словам Нуланд, «Северный поток — 2» будет остановлен, если Россия вторгнется на Украину.

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила в четверг, что проект газопровода «Северный поток — 2» будет лишь «куском металла на дне океана» в случае вторжения России на Украину, сообщает Fox News.

Впрочем, как отмечается на сайте телеканала, журналисты, перед которыми выступала Нуланд в Госдепартаменте, уточнили, придерживается ли Германия той же позиции по газопроводу, который Вашингтон сделал основным «козырем в попытках сохранить суверенитет Киева».

«Мы продолжаем вести тесные и чёткие переговоры с нашими немецкими союзниками. Если Россия вторгнется на Украину, то так или иначе «Северный поток — 2» не будет продвигаться вперёд», — заявила Нуланд.

При этом, по словам замгоссекретаря, трубопровод ещё не готов, так как ещё предстоит провести его испытания и сертифицировать его. Кроме того, «Северный поток — 2» должен получить одобрение регулирующих органов. Подкрепить свои слова Нуланд решила, процитировав выступающего против газопровода сенатора от Республиканской партии США Теда Круза.

«Как любит говорить сенатор Круз, в настоящее время это кусок металла на дне океана. Никакой газ не будет проходить через него, пока это не произойдёт», — отметила политик.

Как напоминает Fox News, ранее у Вашингтона появился повод для беспокойства, когда стало известно о том, что санкции против газопровода являются непопулярным решением в Германии. Однако позже канцлер Олаф Шольц опроверг эти сообщения.

В четверг, выступая в бундестаге, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подтвердила, что Берлин готов ввести санкции против «Северного потока — 2» в случае возможного вторжения России на Украину. «Мы работаем над серьёзным пакетом санкций», — заявила Бербок, отметив, что меры коснутся и российского газопровода.

В свою очередь, Нуланд в Вашингтоне подчеркнула, что США и страны НАТО выступают единым фронтом. «Если Москва отвергнет наше предложение о диалоге, последствия должны быть быстрыми и жёсткими», — приводит Fox News её слова.