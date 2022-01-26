Euronews: эксперты оценивают перспективы сохранения партнёрства России и Германии

Эксперты обсуждают, поменяет ли новое правительство Германии свою политику в отношении Москвы, или уже выработанный десятилетиями курс будет продолжаться. Но похоже, что в то время как другие страны активизируют поставки оружия и размещение военного контингента в странах НАТО Восточной Европы, Германия снова пытается быть одновременно и союзником по НАТО, и «мостом к Москве», передаёт Euronews.
Этот мемориал, расположенный в центре Берлина в Большом Тиргартене, был построен в память о 75 тысячах советских солдат, павших в сражениях Второй мировой войны, в том числе в битве за столицу. Теперь же его воспринимают и как символ отношений Германии с Россией в послевоенное время. Россия — завоеватель и одновременно освободитель от нацизма. А для многих в стране в наши дни ещё и потенциальный партнёр.
СЕРГЕЙ СУМЛЕННЫЙ, эксперт по Восточной Европе: В немецком обществе очень глубоко укоренилось стремление умиротворить Россию, пытаться найти оправдания для неё — и игнорировать нации, которые немцы называют «второстепенными». То есть нации, находящиеся между Германией и Россией.
Берлин отказывается посылать вооружение на Украину и не отправляет войска в Восточную Европу на передовые рубежи НАТО. И Берлин же противостоит идее некоторых из самых жёстких предложенных санкций — таких как отключение России от платёжной системы SWIFT.
СЕРГЕЙ СУМЛЕННЫЙ: Я думаю, Москве нравятся любые разногласия внутри НАТО, потому что именно в этом Москва видит свою цель. И, конечно, для Москвы любой признак недоверия между членами НАТО — это что-то очень положительное.
И это вызывает некоторое удивление, поскольку многие считали, что новое правительство, в которое входит партия зелёных, займёт более жёсткую линию в отношении России. В интервью Штефан Майстер из Немецкого общества внешней политики сказал, что правительство, похоже, даже не пришло к внутреннему согласию по поводу дальнейших действий.
ШТЕФАН МАЙСТЕР, Немецкое общество внешней политики: Министр иностранных дел говорит одно, фракция СДПГ в бундестаге говорит совсем другое, а канцлер говорит что-то третье... Но неясно, какую позицию на самом деле занимает Германия, потому что внутри они ещё сами не договорились.
Таким образом, в то время как другие страны продвигаются вперёд с поставками оружия и размещением войск в странах НАТО Восточной Европы, Германия снова пытается быть одновременно и союзником по НАТО, и мостом к Москве.
ЙОНА КЕЛЛГРЕН, корреспондент Euronews: В Германии сменилось правительство — но такой мягкий и осторожный подход к России очень схож с тем, которого придерживалось предыдущее. Это позиция, которую многие союзники Берлина по НАТО считают очень досадной. Но многие здесь, в Германии, считают, что такая линия была на руку как стране, так и Европе на протяжении последних десятилетий.
Бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе отреагировала на победу российского теннисиста Даниила Медведева над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в четвертьфинале первого в сезоне турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.
Компания Meta удалила рекламные объявления с вакансиями наркокурьеров из Facebook, чего ранее потребовал Роскомнадзор. Подобный контент запрещён на платформе, и компания борется его появлением, сообщил Интерфаксу представитель Meta.
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин выразил мнение, что Киев уже готов к наступательным действиям в Донбассе. Он отметил необходимость готовиться к худшему сценарию развития событий.
Оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG учредил немецкую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH. Она станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода, расположенного в германских территориальных водах.
Шесть истребителей F-15E Strike Eagle ВВС США прибыли в Эстонию в целях поддержки миссии по охране воздушного пространства стран Прибалтики. Об этом сообщили в пресс-службе Главного штаба эстонских сил обороны.
Американский телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Соединённые Штаты обсуждают с союзниками возможное размещение «тысяч военных» на восточном фланге НАТО в Европе в свете заявлений ряда стран Запада об «угрозе российского вторжения».
Зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев прокомментировал в беседе с RT призыв вице-премьера Татьяны Голиковой перевести максимальное число сотрудников на удалённый режим работы.
Президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (6:7, 3:6, 7:6, 7:5, 6:4) в четвертьфинале Australian Open.
Житель Приволжского района Астраханской области погиб в результате нападения стаи бездомных собак, заведено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе областного следственного управления СК России.