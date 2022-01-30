CNBC: США опасаются новых российских кибератак — если Москва почувствует угрозу со стороны Запада

Министерство внутренней безопасности США считает, что российские хакеры вновь могут нанести удар по жизненно важной американской инфраструктуре, если Россия почувствует угрозу со стороны Запада, передаёт CNBC. Как отмечает канал, хотя пока что это чисто умозрительная угроза, киберэксперты уже думают, как собираются её парировать.

Несколько СМИ сообщают, что Министерство внутренней безопасности считает, что российские хакеры вскоре могут нанести удар по Соединённым Штатам, и их целью станет жизненно важная инфраструктура в том случае, если Россия почувствует угрозу со стороны США и НАТО. Только сегодня британское правительство предупредило крупные компании, чтобы те готовились к российским кибератакам и укрепляли оборону.

Мы уже видели, какими разрушительными могут быть эти атаки. В прошлом году администрация Байдена обвинила действующих из России киберпреступников в организации вымогательских атак, которые вывели из строя один из крупнейших в мире мясокомбинатов, а также газопровод Colonial Pipeline. Последний отвечал за поставки почти половины всего топлива на Восточном побережье. Старший корреспондент CNBC в Вашингтоне Имон Джаверс более подробно изучил эту киберугрозу в контексте противостояния по Украине. Имон?

ИМОН ДЖАВЕРС, старший корреспондент CNBC в Вашингтоне: Шепард, сегодня Пентагон заявил, что США готовы к любому киберудару России в контексте вторжения на Украину, если оно состоится.

ГЕНЕРАЛ МАРК МИЛЛИ, председатель Объединённого комитета начальников штабов: У нас есть значительное количество инструментов — о которых в деталях рассказывать здесь я не буду, — которые позволят создать оборону и сделать всё необходимое для защиты нашей страны.

Эксперты по кибербезопасности рассказали мне, что русские, скорее всего, в рамках изначальной кибератаки ограничатся только Украиной, чтобы не втягивать в конфликт США. На этой неделе я пообщался с генералом Китом Александером, бывшим главой Агентства национальной безопасности. По его словам, русские могут оставить кибератаки в качестве резерва и прибегнуть к ним в качестве ответа на любые новые американские санкции.

КИТ АЛЕКСАНДЕР, экс-глава АНБ: Если они сделают свой ход, и США начнут проталкивать санкции, то Россия может, как мне кажется, задуматься о применении хакеров. И они будут говорить «это просто сочувствующие русским, которые не согласны с тем, что делают США и Европа». И они дадут им небольшой карт-бланш, чтобы создать нам проблем.

ИМОН ДЖАВЕРС: Это правдоподобное отрицание, скорее всего, мало кого убедит, однако русские любят работать в серой зоне и сеять неопределённость. Генерал Александер сказал мне, что любая российская кибератака может очень сильно походить на взлом Colonial Pipeline, который парализовал поставки топлива на Восточном побережье прошлым летом притом, что русские способны осуществлять несколько атак за раз. Так что представьте очереди за топливом, только куда более длинные, чем мы видели прошлым летом.

Конечно, Шеп, всё это — чисто теоретические рассуждения и этих атак так может и не случиться, однако мир кибербезопасности уже усиленно размышляет о возможных последствиях, а также о том, как они могут защитить американцев.

С нами был Имон Джаверс, спасибо.

Дата выхода в эфир 29 января 2022 года.