Sky News: Лондон призвал британские компании укрепить киберзащиту из-за угрозы «российских атак»

18:14 В школах Тамбова приостановили занятия из-за ситуации с ОРВИ Все школы Тамбова с 29 января по 7 февраля приостанавливают занятия по причине большого количества заболевших ОРВИ среди учащихся и педагогов, сообщил временно исполняющий обязанности главы администрации города Максим Косенков.

18:14 Дзюба обратился к Медведеву после выхода в финал АО-2022 Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба высказался по поводу выхода Даниила Медведева в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису 2022 года.

18:09 Генсек НАТО Столтенберг: Россия получит больше сил альянса у своих границ при агрессии Россия получит больше сил НАТО на своих границах в случае агрессии против Украины, заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг.

18:08 Уголовное дело заведено после жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Ульяновской области Уголовное дело возбуждено по факту жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в районе населённого пункта Дубки в Ульяновской области.

18:06 Председатель СБ ООН Юуль подтвердила заседание 31 января по Украине Совет Безопасности ООН проведёт 31 января заседание по ситуации вокруг Украины.

18:02 «Ъ»: ответные меры России из-за ситуации с RT DE могут коснуться Deutsche Welle и YouTube Российские власти в качестве ответных мер на действия в отношении телеканала RT DE в Германии могут ограничить размещение рекламы немецких компаний в российских онлайн-СМИ, ввести «жёсткие штрафные санкции» в отношении платформы YouTube, а также лишить DW Deutsch и DW-TV лицензий на вещание на территории России.

18:01 Медведев признался, что жалеет об оскорблениях в адрес судьи в полуфинале Australian Open Российский теннисист Даниил Медведев высказался о конфликте с судьёй во время полуфинального матча Australian Open c греком Стефаносом Циципасом.

18:00 Минобороны сообщило о гибели военного после жёсткой посадки Ми-8 под Ульяновском Министерство обороны России сообщило о гибели военнослужащего в результате жёсткой посадки вертолёта Ми-8 под Ульяновском, остальные члены экипажа получили травмы.

17:53 «Спартак» сыграл вничью с братиславским «Слованом» на сборе в Дубае Московский «Спартак» сыграл вничью с братиславским «Слованом» в контрольном матче на сборе в Дубае.

17:52 Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о запросе США на размещение иностранных войск Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерская сторона получила от США запрос на размещение иностранных войск.

17:47 Врач Шарапова рассказала о пользе бананов Профессор, заслуженный врач России, главный врач ГКБ им. В.В. Виноградова Ольга Шарапова рассказала о пользе и вреде бананов.

17:45 Циципас заявил, что Медведев заслуживает чемпионского титула на Australian Open Греческий теннисист Стефанос Циципас после матча с россиянином Даниилом Медведевым в полуфинале Australian Open высказался об игре соперника.

17:41 Итальянский сенатор Феррара: вступление Украины в НАТО навредит безопасности в Европе Возможное вступление Украины в НАТО стало бы провокацией и ухудшило бы ситуацию с безопасностью в Европе, считает итальянский сенатор Джанлука Феррара, депутат от партии «Движение пяти звёзд».

17:40 Чакветадзе не сомневалась в победе Медведева над Циципасом Бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе прокомментировала победу российского теннисиста Даниила Медведева над греком Стефаносом Циципасом в полуфинале Australian Open в Мельбурне.

17:29 Биатлонистка Фемстейневик выиграла спринт на чемпионате Европы, Гербулова — восьмая Норвежка Рагнхильд Фемстейневик одержала победу в спринтерской гонке на 7,5 км на чемпионате Европы в немецком Арбере.

17:25 Цена апрельского фьючерса Brent превысила $90 впервые с октября 2014 года Цена фьючерса нефти марки Brent превысила $90 за баррель впервые с октября 2014 года в ходе торгов на Лондонской бирже ICE.

17:24 Байден и глава ЕК фон дер Ляйен выступили за «энергетическую безопасность Украины» Президент США Джо Байден и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выпустили совместное заявление, в котором выступили за обеспечение энергетической безопасности Европы и Украины, а также за интеграцию Украины в европейские рынки газа и электроэнергии.

17:20 Медведев опубликовал пост из одного эмодзи после победы над Циципасом Вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев выложил пост в социальных сетях после победы над греком Стефаносом Циципасом в полуфинале Australian Open в Мельбурне.

17:08 «Роскосмос»: в 2022 году с Байконура запустят 16 ракет Россия в 2022 году планирует запустить с космодрома Байконур 16 ракет, сообщает госкорпорация «Роскосмос».

17:07 ОНК: калининградский врач Елена Белая заявила о напряжённых отношениях с сокамерницами Калининградский врач Елена Белая, которую ранее присяжные оправдали по обвинению в смерти недоношенного младенца, утверждает, что в камере женского СИЗО №6 Москвы, где она содержится с октября 2021-го, существует «дедовщина», и это привело к напряжённым отношениям с соседками. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.

17:05 Салихова считает, что в трансфере Мозеса в «Спартак» нет заслуги Газизова Зарема Салихова, гражданская жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, рассказала о деталях перехода в клуб нигерийского полузащитника Виктора Мозеса.

17:05 Спикер Госдумы Володин: Россия не будет воевать с Украиной, но это не устраивает США Россия не будет воевать с Украиной, и это не устраивает США, которые прилагают усилия, чтобы столкнуть между собой Москву и Киев, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

17:01 Мэрия Львова подготовила план на случай полномасштабных боевых действий на Украине Львовская мэрия подготовила план на случай полномасштабных боевых действий на территории Украины. Об этом информирует пресс-служба горсовета.

16:58 МИД Индии следит за событиями вокруг Украины Индия следит за событиями, связанными с Украиной, и призывает к мирному урегулированию в регионе. Об этом заявил официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи.

16:54 Кафельников не думает, что Медведеву будет тяжело в матче с Надалем в финале Australian Open Олимпийский чемпион 2000 года Евгений Кафельников отреагировал на победу российского теннисиста Даниила Медведева над греком Стефаносом Циципасом в полуфинале Australian Open в Мельбурне.

16:54 Основатель группы «Земляне» рассказал о воссоединении коллектива Один из основателей группы «Земляне», барабанщик Владимир Киселёв, рассказал о причинах воссоединения музыкального коллектива.

16:47 Рестораторы назвали достаточными меры против COVID-19 в Москве Рестораторы назвали достаточными меры против коронавируса в Москве.

16:47 Медведев признался, что считает особенными матчи с Циципасом Российский теннисист Даниил Медведев после победы над греком Стефаносом Циципасом в полуфинале Australian Open ответил на вопрос о принципиальности их противостояния.

16:46 Посол Салливан заявил, что США ожидают реакции России на письменный ответ по безопасности Вашингтон ожидает реакции российских властей на письменный ответ США на предложения по гарантиям безопасности, заявил посол США в Москве Джон Салливан.

16:44 В американском Питтсбурге мост упал на газопровод В американском городе Питтсбург обрушился мост, повредив при этом газопровод, инцидент произошёл перед приездом президента США Джо Байдена.

16:41 «Ростов» проиграл немецкому «Штутгарту» в контрольном матче «Ростов» потерпел поражение от немецкого «Штутгарта» в контрольном матче на сборе в испанской Марбелье.

16:40 В Санкт-Петербурге полиция задержала серийного лжеминёра Полицейские при содействии ФСБ России задержали мужчину, подозреваемого в ложных сообщениях об угрозе взрыва на петербургском транспорте. Им оказался 33-летний уроженец Саратовской области, сообщается на сайте Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

16:39 Оперштаб: ситуация по COVID-19 улучшилась в восьми регионах России и ухудшилась в 32 Улучшение ситуации по COVID-19 за неделю отмечено в восьми регионах России, в 32 ситуация ухудшилась, сообщает стопкоронавирус.рф.

16:38 Путин: в ответах США и НАТО не учтены принципиальные озабоченности России Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что в ответах США и НАТО на предложения Москвы о гарантиях безопасности не учтены принципиальные озабоченности России.

16:35 Путин в разговоре с Макроном подчеркнул важность выполнения Киевом Минских соглашений Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном подчеркнул важность неукоснительного выполнения Киевом положений минского комплекса мер, а также других договорённостей по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса.

16:32 Жителям Москвы рассказали, как дистанционно проконсультироваться с врачом и открыть больничный В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве рассказали, как дистанционно проконсультироваться с врачом и открыть больничный.

16:31 Власти Москвы прокомментировали ситуацию в городских поликлиниках Директор Дирекции по координации деятельности медицинских организаций Москвы Алексей Безымянный прокомментировал ситуацию в городских поликлиниках.

16:30 Ресторатор Рожниковский прокомментировал ограничительные меры в Москве Основатель сети «Грабли» Роман Рожниковский прокомментировал ограничительные меры в Москве.

16:30 Аналитики выяснили отношение россиян к отдыху в феврале Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip провёл опрос и выяснил, как россияне относятся к идее отдыха в феврале.

16:30 Тарпищев прокомментировал поведение отца Циципаса во время матча с Медведевым Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что грек Стефанос Циципас на данный момент недотягивает до уровня второй ракетки Даниила Медведева.

16:29 Театр имени Ермоловой отменил премьеру спектакля «Двенадцатая ночь, или Всё что угодно» В театре им. Ермоловой приняли решение об отмене премьеры спектакля «Двенадцатая ночь, или Всё что угодно».

16:28 Глава сети отелей Деларофф высказался об ограничительных мерах в Москве Генеральный директор Accor в регионе Россия, Грузия, Украина и СНГ Алексис Деларофф высказался об ограничительных мерах в Москве.

16:28 Президент Белоруссии Лукашенко назвал три неприемлемые для себя вещи Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время обращения с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию назвал три неприемлемые для себя вещи.

16:22 Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в Ульяновской области Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в районе населённого пункта Дубки в Ульяновской области.

16:21 Путин и Макрон обсудили по телефону вопрос о предоставлении России гарантий безопасности Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, главной темой которого стали предложения Москвы по предоставлению гарантий безопасности. В частности, российский лидер рассказал собеседнику, что полученные от США и НАТО ответы будут изучены, после чего Россия определится с дальнейшими действиями.

16:13 Премьер Мишустин поручил Минсельхозу ежедневно следить за уровнем цен на продукты Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Министерству сельского хозяйства ежедневно следить за уровнем цен на продукты.

16:11 Тарпищев: по первому сету не было сомнений, что Медведев выиграет у Циципаса Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на победу второй ракетки мира Даниила Медведева над греком Стефаносом Циципасом в полуфинальном матче Australian Open в Мельбурне.

16:10 В ОНК рассказали об условиях содержания в СИЗО адвоката экс-министра Улюкаева Арестованная по обвинению в мошенничестве адвокат экс-министра Алексея Улюкаева Дареджан Квеидзе содержится в женском СИЗО №6 Москвы. Об этом RT сообщил член ОНК Москвы Константин Ким.

16:06 Москва попала в рейтинг городов по числу молодых предпринимателей Москва заняла четвёртое место среди городов мира по количеству молодых предпринимателей — победителей и номинантов списка Forbes 30 Under 30.