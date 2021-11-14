Hill: хакеры использовали электронную почту ФБР для спам-атаки

Кибепреступники взломали сервер электронной почты Федерального бюро расследования. С её помощью злоумышленники, мотивы которых остаются неизвестны, разослали письма на 100 тыс. аккаунтов, передаёт The Hill.
Накануне хакеры получили доступ к системе электронной почты ФБР и разослали спам на 100 тыс. аккаунтов. С таким разоблачением выступила группа Spamhaus Project, занимающаяся вопросами кибербезопасности, пишет The Hill.
Организация опубликовала в Twitter пример одного из таких электронных писем, которое получили тысячи пользователей. «Срочно: в систему проник злоумышленник», — утверждается в заголовке сообщения, которое якобы было отправлено одним из подразделений Министерства национальной безопасности США.
Авторы письма предупреждают получателей о том, что им якобы грозит потенциальное похищение данных. Они обвиняют в «проникновении» в систему эксперта кибербезопасности Винни Трою и группу хакеров The Dark Overlord.
Представители Spamhaus Project выдвинули несколько версий о том, какими мотивами могли руководствоваться хакеры. Возможно, они рассылали спам в надежде убедить людей прекратить работу за компьютером, дискредитировать Винни Трою, вызвать шквал звонков в ФБР или просто «смеха ради».
Бывший специальный агент ФБР Остин Берглас заявил, что взломанная система электронной почты не использовалась для отправки секретной информации. В бюро подтвердили, что им известно об атаке, но воздержались от дальнейших комментариев, заключает The Hill.
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