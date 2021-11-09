CNN: важный прорыв — США конфисковали $6 млн в деле о кибератаках и выдвинули обвинения в адрес украинского хакера

Правоохранительные органы США конфисковали около $6 млн в деле об интернет-вымогательстве и масштабных атаках на американские фирмы, а также предъявили обвинения по этому поводу гражданину Украины Ярославу Васинскому, пишет CNN. Как отмечает канал, для администрации Байдена данная акция стала важным прорывом, учитывая, что арест хакеров по-прежнему остаётся самым эффективным методом борьбы с киберпреступностью.

Сотрудники правоохранительных органов США конфисковали около $6 млн в деле об интернет-вымогательстве, в то время как федеральные прокуроры предъявили обвинения в мощной хакерской атаке на американскую компанию гражданину Украины. Подобное развитие событий можно считать прорывом администрации президента США Джо Байдена в плане борьбы с киберпреступностью, пишет CNN.

Ярослава Васинского — гражданина Украины, задержанного в Польше в прошлом месяце, — обвиняют в распространении вымогательской программы REvil, которая использовалась для кибератак. С помощью этого ПО хакеры причинили ряду американских фирм многомиллионные убытки. Согласно обвинительному акту, Васинский стоит за атакой на компанию Kaseya, которая привела к заражению примерно 1500 фирм по всему миру.

Васинскому и ещё одному предполагаемому члену REvil — гражданину России Евгению Полянину — вменяют сговор с целью мошенничества и сговор с целью отмывания денег. При этом в рамках своего расследования власти США изъяли не менее $6 млн, которые Полянин, судя по всему, получил в качестве выкупа.

Данная конфискация стала одним из самых серьёзных шагов администрации Байдена в рамках борьбы с вымогателями, которая начала набирать обороты после ряда мощных атак на американские компании. Это, в частности, привело к тому, что некоторые организации, занимающиеся подобными правонарушениями, в последнее время стараются не привлекать к себе лишнего внимания.

На данный момент Васинский находится в Польше в ожидании экстрадиции в США, однако Полянин пока остаётся на свободе.

Между тем Министерство финансов США ввело санкции как против Васинского и Полянина, так и против криптовалютной биржи, которая предположительно участвовала в переводе средств злоумышленникам.

В целях борьбы с киберпреступностью американские чиновники вели переговоры с Россией, наложили санкции на криптовалютную биржу, а также призвали компании вплотную заняться вопросами киберзащиты. Вместе с тем, по мнению экспертов, физический арест хакеров по-прежнему остаётся главным инструментом США, когда речь заходит о борьбе с интернет-преступностью.

Что же касается дипломатических инициатив Вашингтона, то в июне Байден попросил президента России Владимира Путина принять меры против хакеров, которые действовали против американских компаний. Однако российское правительство не слишком горит желаем наказывать киберпреступников, которые находятся на территории страны, по крайней мере, если хакеры не наносят удары по целям, расположенным в России.

«Мы не фиксируем каких-то существенных изменений в обстановке (с момента проведения саммита Байдена и Путина. — ИноТВ), — отметила заместитель генпрокурора США Лиза Монако. — Только время покажет, что Россия сможет предпринять на этом фронте».