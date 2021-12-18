Эксперт CNN: материальных разрушений кибератаки не вызывают — они опасны тем, что убивают доверие

Сразу несколько бывших американских чиновников и руководителей крупных предприятий страны в последнее время высказались по поводу того, насколько серьёзную опасность несут для США кибератаки, передаёт CNN. Между тем, как заявила в интервью каналу научный сотрудник Гуверовского института Джаклин Шнайдер, реальную физическую угрозу посягательства в киберпространстве не создают — зато они подтачивают «столпы доверия», на которых стоят цифровая экономика и международные отношения.

Видные представители деловых кругов, а также бывшие чиновники правительства США предупреждают: кибератаки несут для страны серьёзную угрозу. В 2020 году мы уже видели — и ощутили на себе — последствия нескольких громких взломов; тогда российские хакеры, организовав кибератаку, которая затронула ни много ни мало 14 технологических компаний Америки, смогли проникнуть в информационные сети нескольких американских федеральных ведомств. Когда в результате посягательства с применением вируса-вымогателя временно прекратил работу трубопровод Colonial Pipeline, здесь, на юго-востоке США, перед заправками выстраивались длинные очереди. А совсем недавно в Facebook заявили о разоблачении обширной сети компаний, предоставляющих услуги слежки: как сообщила компания — владелец этой соцсети Meta, эти организации, применяя хакерские инструменты и сотни фейковых аккаунтов, вели наблюдение за журналистами, диссидентами и политиками по всему миру.

На этой неделе председатель ФРС Джером Пауэлл, отвечая на вопрос о потенциальных рисках для стабильности, сделал вот такое заявление:

ДЖЕРОМ ПАУЭЛЛ, председатель Федеральной резервной системы США: Риск успешной кибератаки, на мой взгляд, всегда был для нас очень сложной для решения задачей. Нам приходилось иметь дело с невозвратными задолженностями и другими подобными факторами, но действительно серьёзным риском для финансовой стабильности, с которым мы ещё реально не сталкивались, для нас станет кибератака, в результате которой прекратит работу финансовое учреждение или элемент инфраструктуры финансового рынка.

В свою очередь, Международный совет банка JP Morgan заявил, что США пора нарастить усилия по укреплению кибербезопасности, дабы уберечься от той всё более серьёзной угрозы, которую кибератаки представляют и для экономики, и для национальной безопасности. Совет порекомендовал властям в том числе укрепить сотрудничество между частным сектором и государством, активнее нанимать в правительственные учреждения экспертов в области кибербезопасности, а также расширять обмен информацией между странами-единомышленниками.

А со мной на связи из калифорнийского Стэнфорда — Джаклин Шнайдер, научный сотрудник Гуверовского института при Стэнфордском университете. Большое вам спасибо, что вы с нами! В докладе, на который я только что сослался, бывший министр обороны Боб Гейтс написал, цитирую: «Киберсредства — это опаснейшее в мире оружие и в политическом, и в экономическом, и в военном плане». Однако вы высказывали мнение о том, что люди часто неверно трактуют суть этого оружия, что оно оказывает менее ощутимый катастрофический эффект, являясь более коварным — и за счёт этого, наверное, даже ещё более опасным — инструментом. Поясните, что вы имели в виду.

ДЖАКЛИН ШНАЙДЕР, научный сотрудник Гуверовского института: Да, ещё много лет назад мы стали проводить аналогии между киберсредствами и бомбами — сравнивали их применение с Перл-Харбор, с Армагеддоном, с терактами 11 сентября. Минуло десять лет, но этой огромной кибербомбы мы так и не увидели — зато наблюдаем теперь, насколько всепроникающими оказываются операции в киберпространстве. То есть постоянные атаки с применением вирусов-вымогателей и похищение интеллектуальной собственности подтачивают доверие и через это несут угрозу для многих элементов, на которых строятся и современная цифровая экономика, демократические государства и даже отношения между странами — те столпы доверия, на которые мы опираемся. Так что дело не в том, что в кибепространстве происходят какие-то взрывы или с его помощью можно спровоцировать какие-то реакции в материальном мире, а в том, что кибератаки подтачивают связи между нами.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 18 декабря 2021 года.