Euronews: Макрон призвал реформировать систему защиты границ Шенгена

Президент Франции Эммануэль Макрон на неформальной встрече министров внутренних дел ЕС призвал реформировать систему Шенгена и создать специальный механизм быстрого реагирования при возникновении кризисных ситуаций на внешних границах. По оценкам пограничной службы Frontex, около 39 млн человек смогли попасть на территорию Евросоюза без надлежащей проверки, передаёт Euronews.
Создать 3 марта руководящий совет Шенгенской зоны с механизмом быстрого реагирования в случае кризисных ситуаций на внешних границах ЕС — с таким предложением выступил президент Франции по итогам встречи европейских министров внутренних дел в северном французском городе Туркуэн. Эммануэль Макрон пояснил:
ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции: Шенгенская зона создавалась в эпоху, которая сильно отличалась от сегодняшней: до возобновления террористической деятельности на территории Евросоюза, до миграционного потока, как следствия кризиса в Ливии и других кризисов с 2015 года, и до — как мы видели за последние месяцы — превращения иммиграции в средство ведения гибридной войны.
Подобный руководящий совет действует в Еврогруппе. По мнению Макрона, новая структура Шенгенской зоны должна будет проводить регулярные встречи во главе со специально назначенным координатором. Первая состоится 3 марта.
Идею уже поддержала еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, которая сама в декабре предложила проект реформы Шенгенской зоны. По данным Frontex (Европейского агентства по безопасности границ), 39 миллионов человек въехали в Евросоюз, не став объектом проверки информационной системы Шенгенской зоны.
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о дебюте новобранцев команды форварда Юри Алберто и защитника Арсена Адамова в товарищеском матче с датским «Мидтьюлландом» на сборах в Португалии.
Президент США Джо Байден в режиме реального времени отслеживал основные этапы спецоперации американских военных по ликвидации главаря террористической группировки ИГ* Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши в Сирии. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США пока не приняли решение о проведении расследования в связи с гибелью в Сирии гражданских лиц при проведении спецоперации по ликвидации главаря террористической организации «Исламское государство»* Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши.
Сопредседатель Союза потребителей России, председатель Московского общества защиты потребителей Антон Недзвецкий высказался по поводу того, как покупатели в панике из-за роста цен покупают автомобили по невыгодным ценам.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что если данные о жертвах среди мирного населения в ходе спецоперации США по ликвидации главы группировки «Исламское государство»* Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши подтвердятся, то необходимо их тщательно расследовать.
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что в ходе операции по ликвидации главы группировки «Исламское государство»* Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши погибли три мирных жителя — жена и двое детей террориста.
Заместитель официального представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что всемирная организация выступает за расследование гибели мирных граждан при ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство»*.
Председатель совета директоров ГК «Промомед» Пётр Белый заявил, что производство препарата от коронавирусной инфекции COVID-19 «Эсперавир» (международное непатентованное наименование — «Молнупиравир») начнётся в Мордовии через семь дней.
Глава правительства Северной Ирландии Пол Гивэн объявил об уходе в отставку из-за сохранения разногласий относительно положений североирландского протокола, подписанного в рамках соглашения о выходе Соединённого Королевства из ЕС.