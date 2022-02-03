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Euronews: Макрон призвал реформировать систему защиты границ Шенгена
Президент Франции Эммануэль Макрон на неформальной встрече министров внутренних дел ЕС призвал реформировать систему Шенгена и создать специальный механизм быстрого реагирования при возникновении кризисных ситуаций на внешних границах. По оценкам пограничной службы Frontex, около 39 млн человек смогли попасть на территорию Евросоюза без надлежащей проверки, передаёт Euronews.

Создать 3 марта руководящий совет Шенгенской зоны с механизмом быстрого реагирования в случае кризисных ситуаций на внешних границах ЕС — с таким предложением выступил президент Франции по итогам встречи европейских министров внутренних дел в северном французском городе Туркуэн. Эммануэль Макрон пояснил:

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции: Шенгенская зона создавалась в эпоху, которая сильно отличалась от сегодняшней: до возобновления террористической деятельности на территории Евросоюза, до миграционного потока, как следствия кризиса в Ливии и других кризисов с 2015 года, и до — как мы видели за последние месяцы — превращения иммиграции в средство ведения гибридной войны. 

Подобный руководящий совет действует в Еврогруппе. По мнению Макрона, новая структура Шенгенской зоны должна будет проводить регулярные встречи во главе со специально назначенным координатором. Первая состоится 3 марта.

Идею уже поддержала еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, которая сама в декабре предложила проект реформы Шенгенской зоны. По данным Frontex (Европейского агентства по безопасности границ), 39 миллионов человек въехали в Евросоюз, не став объектом проверки информационной системы Шенгенской зоны.

Дата выхода в эфир 03 февраля 2022 года.

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источник
Euronews Франция Европа
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беженцы безопасность граница Европа Европейская комиссия Евросоюз мигранты нелегальная иммиграция реформа Франция Шенген Эммануэль Макрон
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