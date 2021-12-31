BFM TV: Марин Ле Пен призвала выдворить нелегалов из Франции после столкновений с полицией

В Кале во время операции по ликвидации палаточного лагеря произошли жестокие столкновения между мигрантами и полицейским спецназом, в результате которых несколько человек с обоих сторон получили ранения. Глава Национального объединения Марин Ле Пен в Twitter поддержала пострадавших полицейских и заявила, что властям необходимо выдворить нелегалов из страны, а помогающие им ассоциации распустить, передаёт BFM TV.

ВЕДУЩАЯ BFM TV: Сегодня (30 декабря. — ИноТВ) в Кале произошли столкновения между мигрантами и силами правопорядка во время ликвидации палаточного лагеря. Множество мигрантов, а также около 15 полицейских получили ранения. По данным местной ассоциации, в этом лагере проживало 100—200 человек.

ВЕДУЩИЙ BFM TV: Марин Ле Пен прокомментировала эти происшествия в Кале. Она выразила свою поддержку в адрес полицейских из спецназа, раненных сегодня утром. Также она заявила, что, по её мнению, этих мигрантов необходимо выслать из страны, а ассоциации, которые их поддерживают, распустить — вот что сказала Марин Ле Пен.

ФРАНЧЕСКА МОРАССУТ, координатор Human Rights Observers: Это была операция по выдворению, которая проходит каждые два дня, и во время этой операции люди не могли забрать свои вещи, палатки. Им не давали забрать их вещи и очень грубо выталкивали из жилищ. На место их проживания приехало около 20 грузовиков республиканских рот безопасности и, таким образом, около ста полицейских спецназа.

ФАБРИС ЛЁДУ, представитель республиканских рот безопасности в составе Альянса национальной полиции в регионе О-де-Франс: Почему сегодня (операция. — ИноТВ) вышла из-под контроля? Мы это изучаем. Возможно, мигранты оказались больше раздражены, чем обычно, — может быть, из-за того, что их застали врасплох. К сожалению, наши коллеги дорого за это заплатили: среди стражей правопорядка у нас было около 20 раненых.