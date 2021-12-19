El Periódico: судьба более чем тысячи пропавших в Средиземном море мигрантов неизвестна

Из 1 255 человек, которые пропали в испанских водах в 2021 году, были найдены тела всего 355 мигрантов, сообщает El Periódico. Однако зачастую в Испании, где не существует централизованной системы поиска или идентификации пропавших мигрантов, не удаётся установить личности даже тех, чьи тела были найдены.

17 октября у берегов испанской Альмерии из-за отказа двигателя затонула лодка с более чем десятком людей на борту. Из 14 мигрантов, которые отправились с пляжа недалеко от Орана на северо-западе Алжира, выжили только двое. Незадолго до этого у берегов Кадиса затонула лодка, из числа пассажиров которой береговой охране удалось спасти трёх человек. В море также обнаружили тела четырёх человек, а ещё 21 мигрант числятся пропавшими без вести.

Как отмечает El Periódico, ежегодно сотни людей тонут или пропадают без вести, пытаясь на резиновых лодках добраться по Средиземному морю до берегов Испании или по Атлантическому океану до Канарских островов. Для потерпевших кораблекрушение так заканчивается поиск лучшей жизни, а для их семей начинается долгий процесс по возвращению останков для захоронения.

«Важно назвать имена этих людей и дать их семьям знать о случившемся. Нет ничего хуже, чем не знать, где находится твой близкий человек. Как минимум, им нужно сообщить о смерти близких, чтобы они могли начать скорбеть. А затем попытаться репатриировать тело для его захоронения на родине погибшего», — заявила глава Международного центра по идентификации пропавших без вести мигрантов Мария Анхелес Колса (CIPIMD).

Однако, издание уточняет, что сделать это «сложнее, чем кажется», потому что у мигрантов редко имеются при себе документы, удостоверяющие личность. Так, на данный момент в Испании не опознано более тысячи мигрантов, пропавших без вести или погибших за последние годы на морских маршрутах. При этом все данные поступают не от Министерства внутренних дел или Министерства юстиции, у которых нет централизованной базы данных о пропавших мигрантах, а от испанского Красного Креста и CIPIMD. Организации выступают в качестве посредников между семьями, разыскивающими своих близких, и властями, пытающимися официально идентифицировать найденные тела.

Иногда опознать людей невозможно, так как они погибли или пропали в результате так называемых «невидимых кораблекрушений», когда не удаётся найти ни затонувшее судно, ни погибших. Однако, даже если в результате трагедии есть выжившие, которые могут назвать число тех, кто находился на затонувшей лодке, идентификация оказывается весьма непростым процессом.

«Главная проблема — отсутствие возможности извлечь тела. В данных случаях у нас есть лишь свидетельства выживших, хотя и они не собираются систематически», — отмечает представитель Международной организации по миграции Марта Санчес. В частности, из 1 255 человек, о пропаже которых в испанских водах в 2021 году известно организации, что является самым высоким показателем с 1997 года, были найдены тела всего 355 мигрантов.

В Испании расследуют все случаи гибели мигрантов на воде, о которых становится известно. В рамках расследований личности погибших пытаются установить при помощи образцов ДНК, снимков зубов, отпечатков пальцев или любых личных вещей, которые могут способствовать идентификации. Однако это только часть работы, потому что невозможно провести сопоставление, не найдя родственников жертв. Здесь за дело берутся НПО, так как в стране, в отличие, например, от Италии, не существует специальных процедур, протоколов или учреждений, занимающихся поиском и идентификацией пропавших мигрантов.

«Обычно семьи звонят нам, когда три — четыре дня не могут связаться с близкими. Они предпочитают приходить к нам, потому что боятся, что их родственника могут арестовать, если они сообщат властям, а он окажется жив», — рассказывает Колса.

По её словам, CIPIMD просматривает свои базы данных и, если находит совпадения, связывается с властями, чтобы получить любую информацию о пропавшем, которая помогла бы в установлении его личности. Затем там отправляют фотографии тела или личных вещей родственникам, и, если семья опознаёт их, полиция обращается в Интерпол, чтобы запросить ДНК или биометрические записи родственников. Если удаётся установить родство, тело погибшего отправляют на его родину для захоронения.

Впрочем, как утверждает El Periódico, в Испании нет достоверных данных о том, сколько пропавших без вести людей в итоге удается идентифицировать. Единственное исследование, проведённое Амстердамским свободным университетом, показало, что из 1068 тел, найденных у побережья Испании в период с 1990 по 2013 год, идентифицировать удалось всего 39%.