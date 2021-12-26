Das Erste: Германия стала самой желанной страной ЕС для беженцев

Из-за пандемии коронавируса число беженцев, стремившихся попасть в ЕС, в прошлом году снизилось, однако теперь снова пошло на рост, сообщает немецкий телеканал Das Erste. При этом непропорционально много людей надеются осесть в Германии: за первые 9 месяцев 2021 года в Германию было подано 28,4% всех заявлений на соискание статуса беженца в ЕС — больше, чем в любой другой стране Евросоюза.

После того как в 2020 году из-за пандемии коронавируса в ЕС приехало меньше беженцев, чем раньше, теперь число мигрантов снова растёт. При этом особенно много людей хотят попасть в Германию — именно в эту европейскую страну поступает непропорционально много заявлений на соискание статуса беженца, сообщает немецкий телеканал Das Erste.

Как отмечают немецкие СМИ со ссылкой на статистическое ведомство ЕС, в первые 9 месяцев текущего года в ЕС было зарегистрировано почти 356 тыс. впервые поданных обращений на соискание статуса беженца. Это означает рост на 15% по сравнению с предыдущим годом. При этом в Германии с января по сентябрь число запросов увеличилось на целых 33% и составило боле 100 тыс. обращений.

Таким образом, за первые 9 месяцев 2021 года в Германию было подано 28,4% всех заявлений на соискание статуса беженца в ЕС. Это больше, чем в любой другой стране Евросоюза, подчёркивает Das Erste. За соответствующий период прошлого года этот показатель в Германии составил 24,3%.

Другие желанные для беженцев страны — это Франция с 20% всех поданных в ЕС заявлений, Испания (11%) и Италия (8%). Это означает, что примерно две трети всех мигрантов, стремящихся получить убежище в ЕС, в который входят 27 стран, хотят осесть всего в четырёх наиболее густонаселённых странах. На другой стороне спектра находится Венгрия: за первые три квартала года в стране было подано всего 30 заявлений на получение убежища.

По данным статистики, крупнейшую группу мигрантов в ЕС составляют выходцы из Афганистана и Сирии. Вместе они составляют треть всех соискателей статуса беженца в ЕС. За ними следуют выходцы из Пакистана и Ирака.

Очевидно, что в 2020 году число мигрантов, стремящихся получить убежище, сократилось по всей Европе из-за пандемии коронавируса. В Германии спад составил 28%, в ЕС в целом — 31%. В 2019 году, до начала пандемии, на соискание статуса беженца в ЕС было подано около 612 тыс. заявлений, напоминает немецкий телеканал Das Erste.