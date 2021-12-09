Орбан: европейское единство лопнуло с миграционным кризисом, и восстановить его будет нелегко

Европейское единство лопнуло с наступлением миграционного кризиса 2015 года, пишет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в статье, опубликованной немецким таблоидом Bild. По его мнению, новое правительство Германии ещё больше стремится к промиграционной, прогендерной, прогерманской, централистской политике, определяемой в Брюсселе. «Здесь мы больше не стоим бок о бок», и возрождение европейского сотрудничества потребует больших усилий, уверен Орбан.

После ухода Ангелы Меркель в отставку премьер-министр Венгрии Виктор Орбан станет главой правительства, находящимся в должности дольше всех в ЕС, отмечает немецкий таблоид Bild. Впрочем, остаётся спорным, получит ли он благодаря этому больше влияния в Европе. Однако, как и другие главы правительств и государств, Орбан написал адресованное Ангеле Меркель прощальное письмо, которое было опубликовано на страницах Bild.

С уходом Ангелы Меркель политическая жизнь в Центральной Европе изменится, пишет Орбан в своей статье. По его словам, в прошлом период «советской оккупации и коммунистической диктатуры, сопротивления и народного восстания 1988—89 годов», а также последующее воссоединение при Гельмуте Коле сопровождались общим пониманием.

В качестве премьер-министра Венгрии Орбан на протяжении нескольких месяцев вместе с Колем участвовал в формировании новой Европы. О Гельмуте Коле он вспоминает, как о всегда надёжном, по-отечески настроенном друге и верном покровителе народов Центральной Европы.

В 2010 году Орбан вместе с Меркель занимался урегулированием финансового кризиса. Объединив усилия, они боролись за сплочённость Евросоюза и, к сожалению, не смогли воспрепятствовать началу столь трагичной для Европы русско-украинской войны, отмечает он.

Объявленной целью дисциплинированных немцев и бунтарей венгров была Европа, в которой каждая нация сможет чувствовать себя как дома, пишет Орбан. «С миграционным кризисом 2015 года наше единство лопнуло».

Как отмечает венгерский премьер, это стало серьёзным вызовом, «рубиконом», потому что этот надлом подчеркнул различия в философском, политическом и эмоциональном понимании нации, свободы и роли Германии.

В своей статье Орбан подчёркивает, что для венгров и других жителей Центральной Европы родина крайне важна, а национальная и культурная принадлежность имеет очень большое значение. «Развитие событий показало, что Ангела Меркель выбрала другое направление, постхристианский и постнациональный путь, — отмечает он. — Мы, венгры, поняли, что для немцев миграция не является проблемой и, напротив, кажется естественной и желательной».

Такое расхождение в позициях ослабляет сплочённость Европы, сожалеет Орбан. «У нас разные взгляды на миграцию, гендер, общий долг, передачу полномочий Брюсселю. Таким образом, возрождение европейского сотрудничества потребует масштабных усилий», — отмечает премьер-министр Венгрии.

Открыла ли Ангела Меркель дверь для этого раздора? Сегодня мы ещё не знаем ответа на этот вопрос, продолжает Орбан. Новое леволиберальное правительство стремится уйти от «Европы отечеств» Коля в сторону промиграционной, прогендерной, прогерманской, централистской политики из Брюсселя. «Здесь мы больше не стоим бок о бок. Только время покажет, как будет развиваться ситуация», — подчёркивает премьер-министр Венгрии.

Ему самому как участнику процесса не хватило чётких ответов на вопросы современности во время 16-летнего канцлерства Ангелы Меркель. По его мнению, одно можно сказать точно: «Эпоха двусмысленности, неясного политического понимания и дрейфования подошла к концу. Наступают новые времена, с открытым видением».

Немцы и венгры связаны друг с другом намного более тесной эмоциональной связью, чем другие европейские народы, потому что они единственные, кто никогда не воевал друг с другом на протяжении более чем тысячи лет. «Именно венгры выбили первый камень из Берлинской стены, заложив тем самым первый камень в фундамент свободной Европы в 1989 году», — подчёркивает Орбан.

Будут ли различные позиции восприниматься с терпимостью и взаимным уважением в пёстрой Европе и ощущаться, как её обогащение или как бремя, покажет последующее развитие событий при новом правительстве Германии, заключает премьер-министр Венгрии в статье, опубликованной немецким таблоидом Bild.