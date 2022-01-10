Guardian: Франция стремится заключить миграционное соглашение между ЕС и Великобританией

Правительство Макрона намерено благодаря председательству Франции в ЕС добиться подписания договора между Брюсселем и Лондоном по вопросу предоставления убежища мигрантам, пишет The Guardian. Предполагается, что беженцам предоставят право на законных основаниях просить убежища в Великобритании, а британское правительство при отказе в его предоставлении сможет высылать нелегалов в те европейские страны, откуда они прибыли.

Франция окажет давление на Брюссель, чтобы заключить с Великобританией соглашения по предоставлению мигрантам убежища и попытаться удержать нелегалов от опасного пересечения Ла-Манша, сообщает The Guardian. Правительство Франции, которое на прошлой неделе стало председателем в Совете ЕС на полгода, хочет добиться решительных действий со стороны всего блока, несмотря на предупреждения, что другие государства-члены не намерены заключать миграционное соглашение с Великобританией.

По словам одного высокопоставленного французского чиновника, целью этого договора станет создание единой с Великобританией законодательной базы для того, чтобы люди могли на законных основаниях просить убежища в этой стране. «Очевидно, это означается взаимность» соглашение, подчеркивает источник — предполагается, что британские служащие смогут отсылать людей, которым отказали в предоставлении убежища, обратно в европейские страны, откуда они прибыли. Чиновник отмечает, что Париж будет готов к таким случаям, а главная цель состоит в том, чтобы в конце концов все мигранты были пристроены.

Остаётся неясным, согласится ли Лондон на такое предложение, пишет британская газета. Во время переговоров по брекситу правительство отказалось от договора, который существовал во время членства страны в ЕС и позволял возвращать в ЕС людей, которым отказали в предоставлении убежища. Тем не менее правительство долгое время не позволяло людям подавать заявку за пределами страны, опасаясь, что это приведёт к росту фальшивых заявлений.

В то же время в прошлом месяце европейский комиссар по внутренним делам Ильва Юханссон заявила в интервью The Guardian, что другие страны-члены Евросоюза не горят желанием подписывать миграционное соглашение с Великобританией из-за споров по северноирландскому протоколу после брексита. В ответ на это французский источник возразил, что мигранты — «очень важный вопрос не только для французов, но и для всех европейцев». По его словам, Франция, Бельгия и Нидерланды «столкнулись с большой проблемой», потому что тысячи людей наводняют эти страны, пытаясь добраться до Великобритании.

Как напоминает издание, в прошлом году отношения между Францией и Великобританией оказались в глубоком дипломатическом кризисе после того, как 27 мигрантов утонули в Ла-Манше в попытке достичь Великобритании. Французское правительство считает, что мягкое британское законодательство в отношении трудоустройства притягивает нелегалов. Со своей стороны британская сторона винит в сложившейся ситуации свободную от границ еврозону: в прошлом году глава МВД страны Прити Пател указала на то, что «реальной проблемой с потоками нелегальных мигрантов является отсутствие какой-либо охраны границ в ЕС».

В статье отмечается, что обсуждаемое соглашение с Великобританией является частью обширной программы действий, с помощью которой Франция хочет усилить контроль за свободным передвижением людей. Президент Макрон намерен реформировать свободную от паспортов Шенгенскую зону и продвинуться в принятии давно отложенного закона о распределении беженцев по странам внутри блока, пишет The Guardian.